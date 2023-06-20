«Вы 24-ые в очереди на столик». Чем удивит самый модный краснодарский ресторан в Японском саду

Вид на ресторан в Японском саду. Фото: Мария ЧАЛАЯ

Ресторан в Японском саду, который находится на территории парка Галицкого, стал самым популярным местом у жителей Краснодара с первых дней его открытия. Попасть сюда хотят не только местные жители, но и туристы со всей страны. Именно из-за огромного спроса очередь на столик можно ждать неделю.

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Японский сад в парке Галицкого открылся два месяца назад, а очереди сюда не редеют. Но существует небольшая лазейка, благодаря которой пройти в сад можно без очереди. Для этого нужно забронировать стол в ресторане, который находится на территории сада.

Наш поход в популярный в народе парк был запланирован на вечер пятницы. А значит, бронировать место нужно сильно заранее, иначе рискуем остаться без ужина.

БРОНЬ СТОЛИКА

Ровно за неделю до похода звоним по номеру, который указан на официальном сайте ресторана.

- Добрый день, ваш звонок 24 в очереди, - сообщает голос на другом конце линии.

Этот поход должен стоить того, чтобы подождать.

Проходит еще несколько минут и долгожданный человеческий голос прерывает запрограммированные звуки.

- Добрый день, ресторан в Японском саду, чем могу вам помочь, - спрашивают на другом конце провода.

- Я хочу забронировать столик на 16 июня на 18:00, - сообщаю менеджеру заранее запланированное время.

- В это время мест уже нет. Могу предложить вам на эту дату только 17:00 и 20:00, - вежливо отвечает девушка.

Прекрасно понимая, что несколько минут раздумий могут лишить меня возможности попасть в ресторан даже в неудобное время, соглашаюсь на 20:00 и уточняю условия, по которым осуществляется бронь.

- За сутки до вашей брони мы отправим вам ссылку на оплату. Вы должны будете перейти по ней и заплатить депозит, который составляет 2000 рублей с человека. После этого мы отправляем QR-код. По нему вы проходите в Японский сад. Только будьте внимательны, зайти вы можете один раз и не ранее, чем за 2,5 часа до забронированного времени. В вашем случае код станет активным в 17:30. С этого времени вы можете зайти в сад и гулять там, - пояснила девушка-менеджер.

ПРОГУЛКА ПО ЯПОНСКОМУ САДУ

Забронировав и оплатив место оставалось только ждать назначенного дня. Надев любимое красное платье и кеды, отправилась на встречу эстетическому удовольствию.

Для всех девушек, которые идут в Японский на свидание, могу дать очень важный совет. Ни в коем случае не надевайте в парк каблуки! Эта обувь до крови разотрет ноги, а каменные дорожки то и дело будут лишать равновесия.

В 18:00 я подошла к величественному входу в сад. Перед медными воротами стояла женщина, которая проверила код и пожелала хороше отдыха. Здесь полнейшее спокойствие и умиротворение заглушили городскую суету. Сквозь буйные зеленые заросли не доносился ни один звук кишащего транспортом города. Даже люди здесь будто разговаривают особым, уважительно-тихим тембром.

Пройдя немного вглубь парка перед моими глазами оказался небольшой одноэтажный домик, возле которого столпились посетители.

- Наверно, это тот самый ресторан, - подумала я.

Оказалось, что популярная локация - это не ресторан, а небольшое кафе, которое может посетить каждый желающий без брони и депозитов. На входе сразу же висит меню, которое немного вводит в ступор от обилия неизвестных слов. В ассортименте: сандо японские сэндвичи, суши донат, пончики окинава, моти, мункейки и всевозможные напитки. Пройти мимо таких гастрономических изысков невозможно, поэтому захожу в кафе и покупаю бутылку воды без газа за 150 рублей и популярный японский десерт с манго-маракуей за 290 рублей.

Решаю, что времени обойти весь сад остается не так много, поэтому есть свой моти начинаю прямо по пути. Хорошо, что в кафе предусмотрели подобные ситуации и пирожные «на вынос» отдают в небольших бумажных пакетах. Не скажу, что сам десерт покорил меня своим изысканным вкусом, но был достаточно приятным. В меру нежным, в меру сладким, в меру тягучим — классический моти.

Пытаясь понять всю гамму вкуса, я не заметила, как набрела на огромный красный мост через большое озеро с золотисто-красными карпами, а за ним — большое стеклянное здание. Взглянув на камни-указатели оказалось, что это тот самый ресторан. Наступило время ужина.

РЕСТОРАН В ЯПОНСКОМ САДУ

В назначенные 20:00 я подошла ко входу в ресторан, где сидела невероятно красивая длинноволоса девушка азиатской внешности. Она уточнила время брони, взяла меню и отвела до столика.

Взоры притягивает то современный интерьер с японскими мотивами, то огромные панорамные двери, которые открывают вид на озеро и тот самый красный мост. Но я все же решаю сначала заняться изучением меню.

Ресторан внутри. Фото: Мария ЧАЛАЯ

- Рекомендую попробовать наши фирменные суши, - подошла очень милая официантка. Мы их делаем из специального риса, который привозим из Японии. Тунец и лосось тоже оттуда. Поверьте, они невероятно свежие.

Я решила довериться выбору девушки и заказала суши за 490 и 290 рублей с тунцом и лососем, по одной штуке. Также в заказ добавила васаби эби (жаренные креветки с васаби) за 790 рублей, ахиру киноко удон (лапша с уткой и грибами) за 650 рублей и на десерт — кеки васаби (пирожное с шоколадом и васаби) за 550 рублей.

Первое блюдо принесли примерно через 15 минут. На матовой, прямоугольной тарелке.

- Мы подаем суши теплыми на подогретой посуде и без соевого соуса, потому что рис уже пропитан им, - рассказала официантки, заметив мой удивленный взгляд.

Я недоверчиво попробовала первое блюдо. Все же, кто это подает суши теплыми? Но результат превзошел ожидания.

Не успела я отойти от первого шока, сразу же принесли второе блюдо. В этот раз мне предстоит попробовать креветки васаби. Как человек, который не любит острое, совершенно не жду, что оно мне понравится. Но я же пришла попробовать кухню другой страны, поэтому хочу, чтобы блюда были максимально аутентичными. Из приятного — подача всех блюд очень красивая. Первое, что первое бросается в глаза — красивая тарелка с красными цветами, на которой лежит ярко-зеленая гора креветок, присыпанная листьями миндаля. Отрезаю небольшой кусок и аккуратно пробую. Снова волна восторга и удовольствия захватывает мои рецепторы.

Блюдо оказалось не просто очень вкусным. Оно идеально совместило в себе нотки острого, сладкого, кислого и при этом не заглушило вкус креветок. А медаль, который находится сверху, приятно хрустит во рту, делая все это сочетание еще более необычным. Оказалось настолько великолепно, что доесть захотелось абсолютно все, хотя впереди было еще два блюда, которые стоило тоже попробовать.

Жаренные креветки с васаби. Фото: Мария ЧАЛАЯ

Пока я доедала креветки васаби, мне уже успели принести удон с уткой. Он оказался тоже очень хорош, но не настолько великолепен, как предыдущие две позиции. Хотя, его явное достоинство — это нежнейшая птица и правильно сваренная лапша. Это блюдо очень похоже на нашу привычную кухню, поэтому оно и не вызвало такую буду эмоций. Оказалось, что суши и креветки настолько завысили планку, что теперь простого «хорошо» не достаточно. Ну, что поделать, придется ждать десерт, может, он снова сможет сорвать мои рецепторы.

- Ваше пирожное, - снова пришла официантка. Сначала оно будет казаться просто шоколадным. Потом, в самый последний момент, на послевкусии вы почувствуете васаби.

Пирожное с шоколадом и васаби. Фото: Мария ЧАЛАЯ

Эту дегустацию я начала с карамельного крекера, который лежал сверху моего эклера для красоты. Как и ожидалось, он оказался сладким и хрустящим, но самое интересное ожидало впереди.

Пробую десерт. Его нежный мус начинает обволакивать рот. Чувствую шоколад и расстраиваюсь, что ничего необычного опять не происходит. Но выводы оказались слишком поспешными. Через несколько секунд появляется очень тонкая острота знакомой приправы.

Этот десерт привел меня в детский восторг. Необычное сочетание шоколада и васаби заставили мир перевернуться с ног на голову. Настолько неожиданно и интересно, что захотелось перепробовать все десерты в меню, хотя понимаю, что не смогу съесть уже даже малейший кусочек хоть чего-то. И так сегодня было слишком много еды.

Волевым решением прошу счет, уж очень не хочется уходить из этого места, и понимаю, что в ближайшее время обязательно вернусь снова. Здесь точно нужно попробовать все блюда.

Напоследок выхожу на балкон возле своего столика через огромные стеклянные двери. И снова рассматриваю Японский сад. Пока я ужина, успело стемнеть и парк подсветили сотни маленьких фонариков. Благодаря ним картинка стала еще более волшебной и захватывающей.

Вид из ресторана на Японский сад. Фото: Мария ЧАЛАЯ

- Все же сад в светлое время дня и в ночное сильно отличаются. Как хорошо, что я успела застать оба его состояния, - подумала я.

Если вы тоже захотите посетить ресторан в Японском саду советую бронировать стол в промежутке 17:00 — 20:00. Так вы сможете получить больше всего эмоций от вашей прогулки.