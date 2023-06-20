Толчки почувствовали в Сочи и Туапсе. Землетрясение произошло у берегов Черного моря

В Туапсинском районе произошло землетрясение магнитудой 3,5
В Туапсинском районе Краснодарского края произошло землетрясение магнитудой 3,5. Местные жители почувствовали его ночью 20 июня.
По данным сейсмостанции, землетрясение произошло в 30 километрах от берега. Подземные толчки зафиксировали на глубине 5 километров.
– Зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 3,5 по шкале Рихтера, интенсивностью 2-3 балла, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
Местные жители ощутили возникшие подземные толчки. По словам пользователей, поделившихся в соцсетях, в домах немного пошатнуло люстры и кровати, а на полках задребезжала посуда.
Уточняется, что в результате произошедшего землетрясения никто не пострадал. Разрушений на территории Туапсе также не зарегистрировано.
– Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, пострадавших нет, – добавили в пресс-службе краевого управления МЧС.
К слову, в конце мая в Туапсинском районе зафиксировали сразу пять землетрясений подряд. Подземные толчки возникали в течение недели. Но эксперты отмечают, что слабые землетрясения в регионе снижают риск разрушительных.
В целом по краю нет поводов тревожиться о мощных землетрясениях. Специалисты утверждают, что регион выполнил лимит по разрушительным подземным толчкам на несколько столетий вперед.
- В последний раз землетрясение в 7 баллов зафиксировали на равнинной территории Кубани во второй половине 19-го века. Поэтому как минимум еще триста лет мы можем не бояться подземных толчков такой силы, - отмечает заведующий сейсмолабораторией КубГУ Алексей Мухин.
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