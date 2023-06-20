Смотрела, как лупит дочь до смерти: матери 7-летней девочки, забитой отчимом ремнем в Сочи, предъявили обвинения

Ход и результаты расследования уголовных дел также находятся на контроле руководителя краевого следственного управления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи матери погибшей 7-летней девочки предъявлено обвинение в совершении двух преступлений. Следователи продолжают расследование уголовного дела в отношении 31-летней женщины. Она наблюдала, как ее любовник лупит ремнем дочь и бездействовала. Девочка погибла от полученных повреждений спустя неделю. Матери предъявили обвинение в оставлении в опасности и ненадлежащем неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем.

По данным следствия, мужчина начал избивать ребенка 27 мая. Он вместе со своей дамой сердца жил съемной квартире на улице Тимирязева в Сочи. У женщины была 7-летняя дочь.

- Обвиняемая заведомо знала, что ее дочь в силу малолетнего возраста находится в беспомощном состоянии, не воспрепятствовала противоправным действиям своего сожителя, который нанес ремнем множественные удары в область жизненно важных органов ребенка, - сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Но женщина не отвезла свою дочь после побоев в больницу. Мать спохватилась уже 2 июня. Но было слишком поздно. Девочка скончалась от полученных повреждений.

Кроме того, в настоящее время продолжается расследование уголовных дел в отношении 24-летнего сожителя матери погибшего ребенка, обвиняемого в убийстве малолетнего. Следователи подозревают и участкового в халатности. Соседи часто обращались к правоохранителю за помощью, они рассказывали, что слышат постоянные крики. Но участковый игнорировал заявления.

- Он подозревается в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, - добавили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину представлен доклад о расследовании уголовного дела и установленных обстоятельствах преступления. Ход следствия поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

В настоящее время по уголовным делам продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств, проводится полный комплекс судебных экспертиз. Ход и результаты расследования уголовных дел также находятся на контроле руководителя краевого следственного управления Андрея Маслова.

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