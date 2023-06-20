Трубы прогнили насквозь. Краснодарский край помогает с водой Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС

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Разрушение Каховской гидроэлектростанции произошло в ночь на 6 июня после обстрела ВСУ. Теракт принес беду не только тем районам, которые ушли под воду, но и близлежащим. Власти сообщили, что некоторые населенные пункты остались без благ цивилизации.

- Районы выше Новой Каховки по течению Днепра остались без воды. С советских времен они брали воду из водохранилища. Сейчас его уровень упал уже на 15 метров и нормальное снабжение невозможно, – сообщил Председатель Правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

В районах в настоящее время обследуют скважины. Многие трубы и насосы с советских времен прогнили насквозь. Проблемы с водой в Херсонской области вызвался помочь и Краснодарский край.

- Одновременно начали замену насосов на скважинах, питающих крупные населенные пункты. Вчера получили восемь насосов от Заксобрания Краснодарского края. Буквально на днях обсудили проблему с председателем ЗСК Юрием Бурлачко - и помощь пришла оперативно. Запуск этого оборудования позволит обеспечить водой 80% населения Горностаевского округа, - опубликовал благодарность в соцсетях Алексеенко.

В Херсонской области проблему с водой планируют решать системно. Каждый день жителям пострадавших районов доставляют бесплатную бутилированную воду. Накануне 10 тонн прибыло в Горностаевку и пять тонн в Лепетихе. В регионе также продолжаются восстановительные работы: чинят энергоснабжение, связь, убирают улицы от мусора, ремонтируют поврежденные здания.