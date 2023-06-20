Эколог рассказал, чем опасны огневки в Сочи

Насекомые пожирают растения

Местные жители Сочи вновь обеспокоены появлением огневки (вид бабочек, которые уничтожают деревья). В соцсетях начали появляться фотографии, где видно, как насекомые поедают листья. Жители боятся за свой урожай.

«Комсомолка» связалась с членом экологического совета при губернаторе региона Вениамином Голубитченко. Эколог рассказал, чем опасны огневки и как с ними бороться.

- Бабочек-огневок очень много видов. Чаще всего в Сочи встречается самшитовая, которая съела практически все самшиты. Но, скорее всего, сейчас на курорте липовая огневка, которая, соотвественно, поедает листья липы. Если насекомое уже завелось, то избавиться от него уже почти невозможно. Можно отказаться от тех культур, которые очень сильно повреждаются. Либо постоянно опрыскивать растения, - рассказывает kp.ru Вениамин Голубитченко.

По словам эколога, от огневок можно избавиться и биологическим способом. То есть нужно найти вид хищников, которые могут уничтожать вредителей.

- Но это довольно сложно выявить. К тому же, биологическая борьба не всегда оказывается эффективной из-за того, что в новых условиях далеко не все хищники приживаются. Вредителю могут подходить условия и климат, а вот насекомое, которое будет бороться с теми же огневками, здесь жить не сможет, - добавил Вениамин Голубитченко.

Некоторые туристы начали переживать, что вредители смогут испортить их отдых. Тут эколог тоже успокоил россиян.

- Людям огневки ничем не угрожают. Туристов точно не съедят, - заявил Вениамин Голубитченко.

Деревья после огневки тоже можно восстановить. Особенно, когда насекомые нанесли небольшой вред.

- Все зависит от силы повреждения. Если объедается 1/3 листьев, то большинство деревьев и кустарников это перенесут. Если половина, то уже растения ослабляются, однако смогут жить дальше. Однако, если огневки объедают ежегодно и много, как это произошло на самшитах, то есть риск гибели деревьев, - заключил kp.ru Вениамин Голубитченко.