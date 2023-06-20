Царь Салтан бы позавидовал. На пляже Анапы соорудили многоуровневый песчаный дворец

На пляже в Анапе построили замок. Фото: t.me/anapanovosti

В Анапе наконец-то наступило не только календарное лето. Температура воздуха на солнце превышает +35 градусов, а на небе не видно ни одной тучи. В связи с этим на курорт приехали тысячи туристов, которые после заселения в номер сразу же бегут на пляж.

Многие хотят провести долгожданный отпуск лежа под зонтиком на золотом песке, попивая холодный напиток и переодически купаясь в прозрачном море, но для некоторых отдыхающих подобное времяпрепровождение кажется скучным.

Огромный объект появился возле море. Фото: t.me/anapanovosti

Некоторые гении архитектурной мысли выстраивают пирамиды из камней, словно отменяя законы гравитации, а кто-то строит царские замки из песка, поражающие любое воображение.

- На берегу Анапы вырос песчаный замок, достойный царя Салтана, - поделились местные жители в соцсетях, - сообщили в соцсетях местные жители.

Новый объект пришелся по вкусу как туристам, которые с радостью фотографируются со дворцом, так и жителям города. Кроме того, замок вызвал бурные обсуждения и шутки среди пользователей соцсетей.

Масштабы замка поражают. Фото: t.me/anapanovosti

- В Анапе снова самострой, - отреагировал Михаил.

Остальные же пользователи выразили поддержу подобным «самостроям» и сообщили, что с радостью будут наблюдать за такими творческими решениями украшения пляжа.

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