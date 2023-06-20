Пляжей и бассейнов не будет. В Краснодаре заморозили благоустройство курортного комплекса

Муниципальные бассейны демонтировали. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Жара подбирается к Краснодару. И все больше горожан пытаются спастись от плавящегося асфальта и бетона. Но искупаться в городе не получится. Благоустроенных мест, где можно было бы безопасно поплескаться в воде, просто нет. Даже муниципальные бассейны на Затоне, которые были открыты в 2019 году, уже не работают. Их закрыли во разгар борьбы с коронавирусом, но после пандемии не открыли. Сначала планировали перенести чаши в Рождественский парк на Юбилейном. А потом и вовсе отказались от этой идеи.

- Чаши демонтировали, установка новых не планируется, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

Краснодарцы надеялись на то, что в этом году в станице Старокорсунской появится новый благоустроенный пляж. Но в ближайшее время мечтам сбыться не суждено. Инвестор отложил строительство по нескольким причинам.

- Основной из них является отказ ФГКУ «Кубанское бассейновое водное управление» в заключении договора водопользования акватории Краснодарского водохранилища, непосредственно примыкающей к земельному участку, - отметили в мэрии.

Кроме того, после обследования участка, где должны были появиться зоны отдыха, пункты проката шезлонгов, зонтов и катамаранов, выяснилось, что инвестор нарушил пункты договор. Ему направлено предписание об устранении недостатков. Если они не будут исправлены, то документ придется расторгнуть.

Отметим, что купание в реке Кубань в Краснодаре в любом случае запрещено из-за плохого качества воды и бурного течения. Можно лишь только позагорать на берегу. Или поехать на частную базу отдыха.