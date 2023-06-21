Людей - полно. На пляжах Анапы туристы раскупили все лежаки

Пляжи Анапы заполонили туристы. Фото: t.me/makovozovy.

В Анапе наконец-то наступила настоящая летняя погода. Температура воздуха в тени уже превышает +28 градусов, а на солнце близится к отметкам в +40. В первый, по-настоящему солнечный день, сотни туристов высыпали на пляжи, чтобы получить свою порцию витамина D.

Людей стало настолько много, что все лежаки на пляже в Джемете к обеду были уже распроданы. Для желающих не хватало мест не только на шезлонгах, но и на песке. Береговая линия в нескольких метрах от моря была полностью застелена полотенцами.

Ажиотаж туристов и желание отдохнуть у моря, а не на бассейне в гостинице, связан с тем, что вода у берегов Анапы уже прогрелась до очень комфортных значений.

- Температура воды — 24 градуса. Это Первый проезд, - сообщили в соцсетях местные жители.

Не смотря на то, что море уже очень теплое, в нем практически не цветут водоросли.

- Вода очень прозрачная. Нет ни камки, ни грязи. Хотя в Джемете, есть небольшие островке камки, но их совсем немного. Не ленитесь и пройдите примерно 100 метров по пляжу и вы обязательно найдете чистую воду, - поделились местные.

Ожидается, что к выходным количество отдыхающих на курорте только увеличится. Синоптики обещают, что в ближайшую неделю в Анапе будет солнечная погода с температурой воздуха в тени до +28 градусов.

- В Анапе функционирует 1582 объекта размещения. По официальным данным единовременно на курорте прибывает более 110 тысяч туристов. Средняя заполняемость объектов размещения составляет 75%, - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Уточняется, что в июле на курорт приедет более 1 миллиона 110 тыс туристов. В августе — около 1 миллиона.

Всего на курорте с начала года отдохнуло более 760 тысяч человек. Это на 5% больше, по отношению показателей 2022 года.

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