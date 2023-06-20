На Кубани осудили вымогавших деньги у бизнесменов экс-полицейских

В Геленджике за вымогательство денег осудили бывших полицейских и сообщника. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Геленджике завершилось слушание дела по обвинению в мошенничестве и превышении должностных полномочий двух сотрудников полиции и их приятеля. На скамью подсудимых осужденные попали в 2021 году. Компания по надуманному обвинению взяла в заложники двух местных застройщиков и требовала выкуп за освобождение.

- Два года назад 32-летний старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска, используя свое должностное положение, решил путем обмана совершить хищение денежных средств двух мужчин. Для исполнения задуманного он привлек к делу 35-летнего коллегу и 28-летнего местного жителя, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Главарь сообщил подельникам о том, что бизнесмены причастны к незаконному обороту наркотиков. В июля 2021 года злоумышленники на улице Пограничной подкараулили машину жертв, преградили иномарке путь, выломали дверь, выволокли водителя и пассажира и надели на них наручники.

- Затем полицейские доставили мужчин в отдел полиции, где сообщили им обвинения в якобы совершенных преступлениях и начали вымогать деньги, - дополнили в следкоме.

В обмен на свободу предприниматели должны были передать полицейским 1,7 млн рублей. Воспринимая угрозу реально, один из потерпевших передал фигурантам часть требуемых денег, обналичив карту. Остаток привезли родственники. Выйдя из полицейского участка оба бизнесмена обратились с заявлением в правоохранительные органы.

- Собранные следственным отделом доказательства суд признал достаточными для вынесения приговора двум бывшим оперуполномоченным отдела уголовного розыска отдела МВД России по городу Геленджику и их знакомому, - дополнили следователи. - В зависимости от роли каждого они признаны виновными в мошенничестве и пособничестве. Кроме того, один из фигурантов также признан виновным в превышении должностных полномочий.

Приговором суда фигурантам назначено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет. Отбывать наказание осужденные в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.