У ребенка рассечен лоб и сломан нос. Бешеная лошадь сбежала и сбила 8-летнего мальчика на набережной Анапы

В Анапе лошадь сбила маленького мальчика.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Анапе лошадь сбила 8-летнего мальчика. Инцидент произошел, когда ребенок возвращался с пляжа вместе со своим отцом.
- У мальчика рассечена лобная часть головы и закрытый перелом носа. Медики оказали ребенку разовую помощь, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Уточняется, что на курорт семья приехала из Санкт-Петербурга.
На данный момент лошадь удалось поймать. Также установлен ее владелец.
- Животное содержит местный житель. У него есть все необходимые документы на лошадь, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Кроме того, сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить, использовалась ли лошадь для ведения предпринимательской деятельности. Также, по какой причине животное осталось без присмотра и убежало.
По итогам проведения проверки будет принято процессуальное решение.