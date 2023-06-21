У ребенка рассечен лоб и сломан нос. Бешеная лошадь сбежала и сбила 8-летнего мальчика на набережной Анапы

В Анапе лошадь сбила маленького мальчика. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Анапе лошадь сбила 8-летнего мальчика. Инцидент произошел, когда ребенок возвращался с пляжа вместе со своим отцом.

- У мальчика рассечена лобная часть головы и закрытый перелом носа. Медики оказали ребенку разовую помощь, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что на курорт семья приехала из Санкт-Петербурга.

На данный момент лошадь удалось поймать. Также установлен ее владелец.

- Животное содержит местный житель. У него есть все необходимые документы на лошадь, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Кроме того, сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить, использовалась ли лошадь для ведения предпринимательской деятельности. Также, по какой причине животное осталось без присмотра и убежало.

По итогам проведения проверки будет принято процессуальное решение.