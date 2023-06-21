Достали без наркоза. Врачи вытащили 10-сантиметровую палочку от чупа-чупса из кишечника школьника на Кубани

Фото: med_kray

В Новороссийске 15-летний подросток случайно проглотил палочку от чупа-чупса. После случившегося парень сразу поехал в больницу. Врачи сделали рентген и увидели, что 10-сантиметровый предмет застрял поперек двенадцатиперстной кишки.

- Палочка прошла через пищевод, затем через желудок и стала поперек двенадцатиперстной кишки. Было принято решение вытащить ее через рот без наркоза, - отметили в пресс-службе больницы.

Фото: med_kray

По словам врачей, подобные длинные инородные предметы, вклиниваясь между стенками кишечника, могут привести к сквозному повреждению органов. Дежурным медикам пришлось действовать очень осторожно.

- Врачи эндоскопического отделения достала палочку с помощью эндоскопа и петли. Это был первый подобный опыт и для медиков, и для мальчика, - сообщили в медучреждении и попросили быть с подобными предметами очень осторожными.

Напомним, в Новороссийске на прошлой неделе врачи достали из пациента застрявшую куриную кость в 4 сантиметра. Мужчина поперхнулся ей во время еды.

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