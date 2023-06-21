Митрополит Григорий совершил молебен перед заседанием Экспертной комиссии Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя»

Фото: mitropoliakuban.ru

В Краснодар съехались эксперты и члены конкурсной комиссии со всего Южного федерального округа, чтобы подвести итоги II (межрегионального) этапа XVIII Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя».

Конкурс продлится с 19 по 21 июня. 20 июня перед началом заседания Экспертной комиссии участники собрались в войсковом Александро-Невском соборе. Молебен на начало доброго дела совершил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий.

«Сегодня здесь собрались руководители отделов религиозного образования и катехизации, педагоги для того, чтобы подвести итоги межрегионального этапа конкурса «За нравственный подвиг учителя», чтобы выбрать лучшие работы. И надеюсь, что эти лучшие работы вдохновят других педагогов, — сказал митрополит Григорий в своем приветственном слове. — Труд учителя, наставника является трудом благословенны, и в настоящее время он требует особой поддержки, в том числе и со стороны Церкви. И эта поддержка была, есть и будет. Мы надеемся, что совместными усилиями Церкви, общества и государства нам удастся воспитать молодое поколение, обратить внимание на те ценности, которыми жили наши предки и актуализировать их в нашей жизни. И сейчас мы с вами испросим Божьего благословения на наши труды, на то, чтобы участников конкурсной комиссии было вразумление от Господа, было вдохновение, были силы на то, чтобы определить победителя этого конкурса».

Фото: mitropoliakuban.ru

Архипастырю сослужили благочинный 2-го Краснодарского городского округа, руководитель отдела образования и катехизации Екатеринодарской епархии протоиерей Александр Игнатов, настоятель Александро-Невского собора протоиерей Иоанн Гармаш, заведующий сектором мероприятий и конкурсов Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви иеромонах Трифон (Умалатов), клирики Екатеринодарской епархии.

Также на молебне присутствовали представители Кубанского казачьего войска и Союза казачьей молодежи Кубани, Почетный казачий караул.

По окончании молебна в конференц-зале гостиницы «Платан» состоялось заседание Экспертной комиссии II (межрегионального) этапа XVIII Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». О результатах работы экспертов доложила председатель экспертной комиссии конкурса, доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики и методики начального образования Кубанского государственного университета Галина Жоршовна Микерова.

Фото: mitropoliakuban.ru

На межрегиональный этап Конкурса поступило 29 работ, число участников – 50. Наибольшее количество работ заявлено в первой номинации – «За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения». Всего конкурсных номинаций, в которых определялись победители, было четыре. Свои работы представили участники из епархий областей Южного Федерального округа, а также Крыма.

В каждую работу педагоги вкладывали свою душу и профессиональный талант, поэтому оценить их было очень сложно – лучшие работы разделяли всего один-два балла.

Работа Экспертной комиссии прошла под руководством исполнительного директора координационного комитета Конкурса, президента автономной некоммерческой организации «Поколение», заведующего сектором мероприятий и конкурсов Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви иеромонаха Трифона (Умалатова).

21 июня в Свято-Екатерининском кафедральном соборе состоится заседание Конкурсной комиссии с участием митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория, министра образования Краснодарского края Елены Викторовны Воробьевой, главного Федерального инспектора по Краснодарскому краю аппарата полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном округе Евгения Геннадьевича Гулиева и других официальных лиц. По итогам заседания Конкурсной комиссии будут названы победители II (межрегионального) этапа XVIII Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» в Южном Федеральном округе.