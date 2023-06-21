«Они совершенно не ядовиты»: Биолог прокомментировал нашествие стрекоз в Анапе

В Анапе зафиксировали нашествие стрекоз. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Анапе наконец-то наступила настоящая летняя погода. Температура воздуха в тени превышает +28 градусов, а море прогрелось до +24 градусов. В связи с этом на курорте появилось множество стрекоз. Местные жители переживают, не навредит ли им такое нашествие.

- У нас новая напасть — нашествие стрекоз. Многие из них никого не кусали, но люди все-таки с фобиями, - поделились в соцсетях местные жители.

На самом деле, подобные страхи излишни. В мире не существует ни одного вида ядовитых стрекоз.

- Мы для них не представляем никакой ценности. Мы же не комары. Тем более, чтобы стрекоза кого-то укусила, нужно очень сильно постараться. У них нет никаких ядов, просто жевательный аппарат, - прокомментировал «КП»-Кубань» член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко.

Подобное природное явление происходит каждый год. Оно связано с наступлением хорошей погоды. Взрослые особи стрекоз начинают вылупляться в стабильно теплое время.

- У нас в крае существует несколько десятков видов стрекоз, которые вылупляются с начала июня и заканчивая концом сентября. Они летают на такой высоте, где можно легко поймать еду, например, мелких мошек или комаров, - уточнил Вениамин Голубитченко.

Именно по этим же причинам стрекоз невозможно увидеть в ветреную или дождливую погоду. Им приходится разъединяться для того, чтобы искать мелких насекомых в укромных местах.