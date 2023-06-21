L`One, PLC и открытый микрофон: куда сходить на День молодежи в Краснодаре 2023

Рэпер PLC Фото: Михаил ФРОЛОВ

День молодежи в Краснодаре 24 июня 2023 пройдет с размахом. Ожидается, что он объединит тысячи жителей Кубани.

Праздничные мероприятия продлятся ровно десять часов – 12:00 до 22:00. Старт гуляний запланирован на полдень в комплексе «Экспоград Юг». Там откроются тематическим площадки по восьми направлениям, в том числе – граффити. Профессиональные художники создадут единый арт-объект в рамках мастер-класс. Также зрители увидят инсталляции из отработанной оргтехники и пластика.

На площадке «Навстречу Родине» пройдет выставка макетов стрелкового оружия и реликвий времен Великой Отечественной Войны. А будущие звезды кино попробуют свои силы в кастинге на проекты «Последний богатырь», «Сказочный сон» и «Благими намерениями».

Также на дне молодежи в Краснодаре 24 июня 2023 можно будет сделать нормативы ГТО и написать письмо поддержки солдатам в зоне боевых единств.

На главной сцене фестиваля молодежи состоится открытый микрофон. Его участниками станут молодыми стенд-аперы Краснодара. А завершится вечер праздничным концертом с участием звезд хип-хопа: L`One и PLC.