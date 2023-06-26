Выгодно вложиться нужно научиться. Как купить квартиру для инвестиций в ипотеку в Краснодаре

Чтобы приобретенные квадратные метры не простаивали, нужно выбрать хороший район. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Покупка недвижимости — пожалуй, самый безопасный вид инвестиций. Прежде всего потому, что вложения можно «пощупать» — ими можно каждый день пользоваться самому или, допустим, сдать в аренду. Но все же, говорят эксперты, во время сделки важно учесть ряд правил, которые позволят избежать лишней суматохи и увеличить свою выгоду. Разбираемся, как выбрать жилье для инвестиций и стоит ли сейчас в Краснодаре покупать квартиру для сдачи в аренду.

Не надо тратить время даром

Риелторы в один голос заявляют: нет удачного или, наоборот, неудачного сезона для покупки квартиры. И неважно, приобретается она для себя или для того, чтобы получать пассивный доход.

– Если человек созрел для того, чтобы инвестировать, то надо действовать, – советует руководитель агентства недвижимости в Краснодаре Роман Маслевский. – И вас не должен смущать сезон! Говорят, что летом лучше воздержаться от сделок. А я считаю: наоборот — в мае-июне наблюдается спад на рынке. Можно квартиру взять с хорошей скидкой. Если нет нужной суммы на руках, то, как правило, оформляется ипотека.

Цифры говорят сами за себя. По данным сервиса недвижимости Домклик от Сбера, в мае среднее количество заявок на ипотеку доходило до 19 тысяч в сутки! Кстати, Краснодарский край вошел в топ-3 регионов, где было выдано больше всего жилищных займов, — и по базовым, и по льготным программам. Наши земляки получили на новоселье 21,6 миллиарда рублей.

Наибольшую прибыль можно получить от вложений в новостройки, особенно если дом вот-вот будет сдаваться. В этом случае можно воспользоваться льготными ипотечными программами, например, с господдержкой, где ставки в Сбере стартуют от 7,7%. Если вы присмотрели недвижимость за 4 млн рублей, а четверть суммы уже есть у вас на руках (на первоначальный взнос), то ежемесячный платеж составит порядка 21 тысячи рублей. В среднем именно столько просят за «однушку» с мебелью в развитом районе Краснодара. А значит средствами квартиросъемщиков можно погашать ипотечные платежи. Конечно, в случае с новостройкой перед сдачей понадобится кое-что вложить в ремонт и ту самую мебель, но схема вполне реальная.

Меблированные квартиры выбирают чаще, нежели те, где сделан новый ремонт, но нет даже дивана. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Для родителей с детьми и айтишников — все еще проще. Семейную ипотеку в Сбере можно взять по ставке от 5,7%, а ипотеку для специалистов IT-сферы — от 4,7%. При тех же условиях задачи (хотим купить квартиру за 4 миллиона, на руках есть миллион, ипотеку оформляем на 30 лет, планируя погасить досрочно) можно немного уменьшить первоначальный взнос: например, пустить на него не весь миллион, а восемьсот тысяч. Ежемесячный платеж это увеличит буквально на 1-2 тысячи рублей (и все равно он будет меньше 20 тысяч), зато вы получите свободные деньги на подготовку новостройки к сдаче в аренду.

Тех, кто раздумывает, а стоит ли инвестировать деньги в недвижимость в надежде компенсировать свои расходы сдачей жилья в аренду, обычно пугают цифры исследований, показывающих стандартный срок такой окупаемости. Например, согласно недавним подсчетам Домклик, «однушку» в Москве удастся окупить только за 19,4 года.

Но, во-первых, стоимость квартир в столице — практически беспредельна. А во-вторых, на дело можно взглянуть с другой стороны: сдача внаем позволит вам окупить, прежде всего, ипотеку. Ваши расходы на нее будут оплачивать жильцы, а готовая квартира достанется вашим подросшим детям, по сути, по цене первоначального взноса.

Семьи с детьми предпочитают квартиры рядом с парками. Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Как выбрать квартиру, чтобы хорошо заработать

Чтобы приобретенные квадратные метры не простаивали, нужно руководствоваться не своими предпочтениями, а запросами тех, кто в будущем снимет жилье. Один из таких пунктов — удачное расположение. Сервис Домклик — в помощь. На интерактивной карте можно посмотреть, чем хорош тот или иной район, а заодно сравнить цены на жилье, чтобы не прогадать в будущем.

– Зачастую квартиры снимают студенты или молодые семьи с детьми. Для первых важно, чтобы жилье находилось как можно ближе к вузу, для вторых большое значение имеют инфраструктура и наличие зоны отдыха или парка рядом. Чтобы в будущем вам легче было найти постояльцев, тщательно изучите район, где собираетесь приобретать квартиру, – объясняет риелтор Екатерина Кузнецова.

Наибольшим спросом пользуются «однушки». Причем эксперт отмечает: меблированные квартиры выбирают чаще, нежели те, где сделан новый ремонт, но нет даже дивана. На первых порах квартиру можно укомплектовать б/у мебелью — на сайтах объявлений ее можно взять буквально за копейки.

– Если говорить о будущей доходности, то целесообразнее приобрести две недорогие одно- или двухкомнатные в популярных для аренды района. Это вложение окупится быстрее, нежели вложения в одну дорогую квартиру, – добавляет риелтор. – К слову, более высоким спросом пользуются большие «однушки» — около 45 квадратов, или маленькие «двушки» — 55 метров.

Читайте также:

Раскупают, как пирожки. В каких районах Краснодара выгоднее взять квартиру в ипотеку в 2023 году

Готовый дом или котлован: как выгоднее купить квартиру в Краснодаре в 2023 году

На работу — в Краснодар, а домой — за город. Как выгодно купить квартиру за пределами кубанской столицы

Федеральные и региональные выплаты — на улучшение жилья. Как выгодно купить квартиру в ипотеку с маткапиталом в Краснодаре

Реклама. ПАО Сбербанк. LjN8KSucj