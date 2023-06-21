Сможет стать мамой. В Краснодаре провели первую в России операцию на тазовых органах с помощью робота-хирурга

Операцию провели с помощью робота-хирурга Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодаре провели операцию на тазовых органах с помощью робота-хирурга. Краснодарские врачи первыми в России применили такую методику. Об этом сообщила вице-губернатор Анна Минькова в своем telegram-канале.

Методику оперирования ранее предложил и запатентовал старший врач Нюрнбергской больницы Димитриос Боловис. Профессор из Германии поделился рабочими материалами и во время операции был на видеосвязи со специалистами Краевой клинической больницы №1 - заведующей гинекологическим отделением Татьяной Галдиной и ее коллегами.

Отмечается, что операции при опущении тазовых органов дают шанс многим женщинам выносить и родить ребенка. Ранее применяемый метод – установка сетчатого импланта – подходил не всем пациенткам. Но теперь с помощью новых технологий тысячи женщин смогут стать мамами.

– Операция по поводу пролапса тазовых органов - унилатеральная кольпопектопексия - проводится пациенткам, желающим сохранить матку в любом возрасте и кому противопоказан сетчатый имплант, – отметила заведующая гинекологическим отделением ККБ №1 Татьяна Галдина.

Специалисты Краевой клинической больницы №1 Фото: admkrai.krasnodar.ru

Ежегодно в краевом медучреждении проводят около 1,8 тыс. операций при опущении тазовых органов. Хирургическое вмешательство с помощью робота da Vinci Xi провели впервые.

В целом хирурги с 2021 года активно применяют при операциях разработанную робототехнику. Так, в 2022 году систему da Vinci Xi задействовали при 82 хирургических вмешательствах.

Второго робота-хирурга Краевая клиническая больница №1 получила в октябре 2021 года. Отмечается, что благодаря оборудованию нового поколения операции проводятся с минимизированным риском травм. А пациенты восстанавливаются быстрее.

Технику используют в гинекологии, кардиологии, при хирургии головы, шеи, сосудов и в том числе по торакальному, абдоминальному, колоректальному направлениям. Уже через несколько часов после операции пациент может спокойно передвигаться.

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