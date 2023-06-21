Девочку уложили спать, но она не проснулась. У частной няни на Кубани умер 10-месячный младенец

Следователи проводят проверку Фото: Евгения ГУСЕВА

В станице Северской на Кубани произошла трагедия. Родители десятимесячной девочки решили не дожидаться очереди в детский сад, а отдали своего ребенка на попечительство няне. У Анжелы К. хорошая репутация, она воспитала не одного ребенка своих соседей.

Но в этот раз случилось непоправимое.

- Она уложила девочку спать днем, тихий час, а когда пришло время ее будить, ребенок не проснулся, - передают из уст в уста родители других детей, чьим воспитанием тоже занималась Анжела.

Скорой в итоге оставалось только констатировать смерть ребенка.

- Это очень похоже на то, что называется у младенцев синдромом внезапной смерти. Но следователи уже начали проверку и ждут результатов экспертизы, - сообщил "КП" - Кубань" источник, знакомый с ситуацией.

По итогам проверки станет ясно, была ли вина няни в смерти девочки.