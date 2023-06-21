Туман как пространственный портал. Уфолог рассказал об аномалиях, происходящих в Краснодарском крае

Аномалии, изменяющие течение времени Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Наука утверждает, что туман – это обыкновенное атмосферное явление. Белая пелена из мелких частичек воды появляется, когда прохладный воздух соприкасается с теплым. При этом уфологи утверждают, что именно туман становится частой причиной мистических феноменов. О туманах ходят легенды, связанные с путешествиями во времени и порталами в параллельные миры. Эксперт, который более 15 лет изучает загадочные и необъяснимые науке случаи, рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» об аномалиях, происходящих в Краснодарском крае.

- У нас много историй, связанных с перемещениями людей на большие расстояния во время густых белых туманов. Но сразу оговорюсь, это только рассказы, зафиксировать эти явления невозможно. Сложность в том, что подобное не возникает на одном и том же месте и проверить с оборудованием практически нереально, - говорит уфолог Александр Косюга.

По словам эксперта, люди, которые сталкивались с подобным, стараются не распространяться, дабы не быть окрещенными психами, либо рассказывают такие истории анонимно и тем, кто занимается изучением паранормального.

- Об одном из таких явлений мне поведал мой хороший друг. Его знакомый в осеннее время ушел в лес за грибами в районе села Пшада Геленджикского района. Это был очередной традиционный поход, лес он знает с детства как свои пять пальцев. Обычно, хватало одного часа, и он возвращался домой. Но случилось так, что в глубине леса этот грибник попал в туман, в низине возле речки. По его ощущениям брел через пелену минут 10. Затем вышел на горную, ранее не известную дорогу и туман рассеялся. Он остановил мимо проезжающую машину лесовозов и попросил довезти. И был в шоке, когда узнал от водителя, что находится в станице Даховской Майкопского района, - рассказал Косюга.

По прямой от Пшада до Даховской почти 150 километров, на машине по оборудованным дорогам этот путь можно проехать за пять часов. Именно столько, по рассказу уфолога, и потратил его друг на то, чтобы забрать грибника из соседнего района.

- Когда грибник доехал до села, где была связь, он позвонил товарищу. Оба были в непонимании происходящего, потому что за час до его ухода в лес они виделись под Геленджиком, - отметил Александр.

По словам уфолога, таких рассказов по всей России очень много, но конкретных исследований на этот счет, к сожалению, нет. Нет также информации и доказательств о мистическом возникновении многих других аномалий, в том числе и о том, что круги на полях оставляют пришельцы. Кстати, как утверждает уфолог, сезон геометрических фигур, которые якобы оставляют внеземные цивилизации, приходится на июль.

Ранее "Комсомолка" сообщала, какие знаки оставляли НЛО на полях Краснодарского края. Практически каждый год в разных районах Кубани появляются фигуры, которые вызывают нешуточный ажиотаж у местных жителей.

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