Проект нового аквапарка на Затоне в Краснодаре проходит корректировку

Вход в старый аквапарк. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Судьба аквапарка на Затоне до сих пор не решена. Закрывшийся в 2009 году водный развлекательный центр так и стоит без реконструкции, хотя о строительстве нового здания говорили еще в 2019 году. В 2021 году в администрации тогда представили современный проект, который разместился бы на 12 тысячах квадратных метров. Предполагалось, что сам аквапарк займет 50 тысяч квадратных метров.

Когда-то здесь кипела жизнь, сейчас все покрылось паутиной и павшей листвой. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

По замыслу архитекторов, территорию разделят на две части — крытую (бассейны с горками) и открытую (размещается на крыше и состоит только из чаш для плавания). Тюбинги для спуска отдыхающим носить не придется - внутри предусмотрен лифт. Кроме того, рядом сделают парковку на 122 машины.

С территории убрали горки. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Общая стоимость проекта составляла 1,5 млрд рублей. Но дальше эскизов дело не пошло. В начале 2023 года стало известно, что аквапарк строить пока не будут, просчитывают экономическую целесообразность.

Тем временем территорию старого аквапарка обнесли банерами, а высокие горки исчезли.

За забором остались лишь капитальные строения и фонари. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

За забором остались лишь капитальные строения, небольшой бассейн, фонари и мусорный бак.

Входная группа осталась нетронутой. Как гласит объявление, объект находится под охраной.

Проект строительства проходит корректировку. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

- Сейчас инвестором осуществляется корректировка проектных решений. Актуальный объем инвестиций и сроки реализации инвестиционного проекта будет известны после прохождения экспертизы проектной документации, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе администрации.

Известно, что инвестпроект будет реализован ИП Виталием Григоряном.