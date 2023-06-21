Шоу Татьяны Навки «Спящая красавица» Фото: Олег УМАРОВ

Шоу Татьяны Навки «Спящая красавица» представили в Сочи. Постановка будет идти на курорте до 30 сентября. Всего состоится более 80 показов.

Каждый год Татьяна Навка привозит в Сочи что-то новое, уникальное. В этот раз на льду зрители впервые увидят олимпийскую чемпионку Камилу Валиеву в роли принцессы Леи.

Шоу Татьяны Навки «Спящая красавица» Фото: Олег УМАРОВ

- Все роли для меня – это своя маленькая жизнь. Когда я катаюсь на льду, вживаюсь в каждую роль, и она становится частью меня, - рассказала Камила Валиева. - Надеюсь, что в «Спящей красавице» принцесса Лея у меня получится красивой и интересной.

«Спящая красавица» - это удивительная история любви. А в главных ролях постановки - с олимпийские чемпионы. Оригинальный сюжет сказки «Спящая красавица» был переработан и теперь он объединяет сказку «Малефисента» и произведение Шарля Перро.

- У нас уже сложилась такая замечательная традиция. Мы привозим сюда наше очередное, потрясающее волшебное шоу, нашу сказку, которую все гости "Сочи парка" ждут с нетерпением и это показывают уже продажи билетов. Ожидаются аншлаги, и я думаю, что так будет каждый день. Я считаю, что Сочи - главный курорт нашей страны, и замечательно, что "Сочи парк" дает возможность туристам и гостям окунуться в эту сказку и соприкоснуться с этим прекрасным видом спорта", - рассказала на пресс-конференции Татьяна Навка.

Шоу Татьяны Навки «Спящая красавица» Фото: Олег УМАРОВ

Это ледовое шоу будет интересно как совсем маленьким зрителям, так и старшему поколению. Главная идея в том, что любовь всегда победит зло, даже после болезненного предательства.

Зрителей «Спящей красавицы» ожидает незабываемый аудиовизуальный показ с захватывающими выступлениями фигуристов и красивой хореографией, восхитительным полетом артистов под куполом арены, вокальными выступлениями известных звезд российской эстрады, масштабными декорациями и установками, использующими новейшие технологии 3D, театральными эффектами, художественной анимацией и созданием сказочной атмосферы. Все эти аспекты составляют грандиозное шоу, которое незабываемо для зрителей.