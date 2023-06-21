Военнослужащий из Краснодарского края рассказал, что жизнь в ЛДНР налаживается

Программа выходит в эфир с понедельника по среду

Мы продолжаем цикл интервью «СлоВами Очевидца» с краснодарцем Николаем Павловым. Он приехал в короткий отпуск из зоны СВО, где несет службу по контракту. В январе Николай пошел добровольцем, а решение это было принято после того, как целый год Павлов возил гуманитарную помощь из Краснодара в ЛДНР.

- Налаживается жизнь. По Лисичанску еще нет-нет да прилетает, но автобусы ходят рейсовые… Уже нет той гуманитарной катастрофы как после освобождения того же Лисичанска, когда мы их из подвалов доставали, а они просили хлеба понюхать.., - рассказал в нашей программе Очевидец.

Что чувствуют бойцы там, и какие чувства испытывает вернувшийся доброволец здесь, в родном городе? Продолжит ли Павлов службу? Обо всем он честно рассказывает в программе «СлоВами Очевидца» на Радио «Комсомольская правда» ( в Краснодаре 91.0 ФМ). Не пропустите: первый выпуск уже сегодня в 18 часов. Продолжение по будням: в понедельник, вторник и среду в это же время. Подкасты слушайте на сайте: radiokp.ru