Поили алкоголем детей. Перед концертом рэпера PINQ в Сочи в больницу с отравлением попали две 14-летние девочки

Сотрудники полиции проверяют заведение, в котором подростки приобрели алкогольные напитки Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сочи сотрудники полиции разбираются, кто продавал алкоголь подросткам. ЧП произошло 20 июня на концерте одного из реп-исполнителей. По предварительным данным, в этот день выступал PINQ. В баре на улице Навагинской группа подростков решила выпить во время выступления любимого певца. Но концерт оборвался сразу же после одной песни.

Очевидцы вызвали полицию и сообщили, что в баре несовершеннолетним продают алкоголь. А позже появилась информация, что 14-летней девочке стало совсем плохо и ее пришлось вытащить на улицу.

- Подросток нуждался в медицинской помощи. На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские и бригада «скорой помощи», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Но медикам пришлось забрать не только одну девочку. Ее подруге тоже стало плохо.

- Двух 14-летних девочек медики отвезли в больницу. Еще четверо подростков доставили в медучреждение для освидетельствования, которое показало в крови двух из них наличие алкоголя, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В настоящее время правоохранители проводят проверку бара, в котором детей напоили алкогольными напитками.

Ранее сообщалось, что врач раскрыл причину массового отравления россиян сидром. В напитке содержался метиловый спирт. Он считается очень сильным и опасным ядом. Даже если у человека получается выжить после употребления напитка, где содержится данный спирт, то последствия для организма будут необратимыми.

Напомним, что всего же от суррогатного сидра пострадало более 60 человек в трех регионах России. Сейчас по всей стране изымают продукцию компанию «Мистер сидр», а новые поставки заблокированы по решению Следственного комитета, который взял ход уголовного дела на особый контроль.