Скрутил диверсанта. Мобилизованный из Краснодарского края отличился в СВО

Роман поймал диверсанта. Фото: личный архив героя

Роман П. из Лабинского района ушел на передовую после объявления мобилизации. Сам отправился в военкомат и сдал свои документы. Парня приняли в армейские ряды без разговоров – срочку он проходил в ВДВ. Перед отправкой за «ленточку» 25-летний молодой человек успел женится, собрал рюкзак, оставил работу и поехал на учения.

- Я не сомневался ни минуты, что надо идти. Это моя мечта – защищать страну, когда ей грозит опасность. Пошел с боевым настроением, - признался «КП»-Кубань» Роман. – Жена, правда, не хотела отпускать, но потом поняла, что с намеченного пути я не сверну.

Роман уже девять месяцев проходит службу на запорожском направлении в мотострелковом подразделении. Быт бойцов налажен. По его словам, обеспечение организовано на высоком уровне, о самих боях и трудностях вдали от родного дома мобилизованный говорит сдержано. Правда, о своем геройском поступке, когда парень проявил бдительность, все же рассказал.

- Поймал диверсанта. В поселок пришел мужичонка, притворился пьяным, но по голосу слышно было, что это не так. Скрутил его, привел, потом выяснилось, что он собирал информацию для противника, - говорит боец.

Сейчас Роман приехал в отпуск. Собирается вывести на море своих младших братьев и сестер – а их у него пятеро. С любимым мужем поедет и его жена. А через неделю боец вновь вернется в зону СВО к товарищам.