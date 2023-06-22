Фото: krd.ru

В 2023 году 22 июня наступит 82 года с начала Великой Отечественной войны советского народа с немецко-фашистскими захватчиками. В этот день вся страна вспоминает события кровопролитной войны в истории России, унесшей по величине самых высоких показателей историков, 27 миллионов жизненных советских граждан, большая часть из которых – мирные вкусы, погибшие в результате плотности населения Германии по приближению к оккупированным оккупированным землям. По этому случаю в Краснодаре пройдет ряд памятных мероприятий

22 июня в 12:15 в городе будет объявлена минута молчания в память о погибших советских гражданах в ходе войны. Будут задержаны флаги, приостановят свою работу торговые центры, предприятия и вокзалы. Водителям присоединится к минуте молчания, остановившись на обочине.

Это время основания тем, что 22 июня 1941 года в 12:15 в эфире радио СССР народный комиссар иностранных дел Молотов официально объявил о начале военной агрессии Третьего Рейха и начале Отечественной войны.

В Краснодаре воспитанники Почетного караула будут нести вахту памяти у Вечного огня в течение нескольких дней.

Также же в штабе движения «Пост №1» воспитанники Почетного караула посмотрят исторический фильм «Брестская крепость», основанный на реальных событиях героической обороны Брестской крепости в июне-июле 1941 года.

В 9:40 состоится церемония возложения цветов к мемориалу «Памятник зенитчикам», созданный в честь погибших защитников 57-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона. Мемориал находится на улице Ставропольской.

Пройдет в городе и акция «Свеча памяти онлайн». Для участия в ней нужно зайти на портал деньпамяти.рф и зажечь виртуальную свечу.

Отдельные мероприятия пройдут в культурных учреждениях города, библиотеках, театрах и музеях.

Памятные мероприятия, приуроченные ко Дню Памяти и скорби 22 июня, пройдут в Краснодаре, Новороссийске и Горячем Ключе, Апшеронском, Динском, Каневском и Курганинском районах. Будет организована работа общественной приемной в рамках Всероссийского проекта «Судьба солдата».

В Горячем Ключе пройдут перезахоронение останков 5 найденных неизвестных советских солдат, найденных в 2022-2023 годах.

В Новороссийске запланирована акция «Путь победы». Частицу Вечного огня передадут для зажжения на Мамаевом кургане.

В Анапе, Новороссийске, Кавказском, Каневском, Крымском, Курганинском, Ленинградском, Славянском и Тимашевском районах пройдут выставки находок, обнаруженных поисковиками в ходе экспедиций.

Всего в муниципалитетах по всему Краснодарскому краю пройдет около 300 памятных мероприятий, возложений цветов и венков к воинским мемориалам. Состоятся конкуры, викторины, часы патриотизма и уроки мужества, квесты и турниры на знание военной истории России. Будут кинопоказы и кинолектории, выставки находок, обнаруженных поисковиками. Для жителей края будут показаны книги, журналы, рисунки, личные вещи и награды участников Великой Отечественной войны.

ЧИАЙТЕ ТАКЖЕ

Акции памяти в 82-ую годовщину начала Великой Отечественной войны в Краснодаре 22 июня 2023: полная программа мероприятий

Узнали, как пройдет акции памяти в 82-ую годовщину начала Великой Отечественной войны в Краснодаре (читайте далее)