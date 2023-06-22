Путешествие в страну шоколада, скачки и театральная комедия. Как провести выходные в Краснодаре вкусно, весело и познавательно

Проведите пяточный вечер культурно, посетив комедию «Слуга двух господ» Фото: dram-teatr.ru

Шоколандия

В Краснодарском Художественном музее имени Ф. А. Коваленко можно совершить путешествие в удивительный, сладкий мир.

- «Музей шоколада и сладостей» — единственный в своем роде развлекательный проект. Он посвящен шоколаду и другим сладостям. Проект создан чтобы дарить посетителям счастливые эмоции, а также для того, чтобы раскрывать огромный потенциал шоколада и других сладостей, как бесконечных источников развлечения, вдохновения и познания, - рассказали создатели выставки.

Для посетителей подготовили шоколадные экспонаты и композиции, перфомансы, специальные игровые и интерактивные зоны, фотозоны. Для всех посетителей пройдет дегустация и мастер-классы.

Выставка работает каждый день, кроме понедельника. График работы: вторник — воскресенье 10:00 — 18:00, четверг 13:00 — 21:00.

Скачки

В Краснодаре на ипподроме пройдет большой приз для кобыл «OAKS». Скачки — семейное мероприятие, праздник элегантности и шика, где можно хорошо провести время с детьми или друзьями.

- В течении дня пройдет 10 скачек, тотализатор. Будет работать детская площадка аниматоры, хэндмейд выставка. Также все желающие смогут покататься на лошадях и посетить ресторан под открытым небом, - поделились на ипподроме.

Вход для детей до 6 лет на мероприятие бесплатный.

Слуга двух господ

В Театр драмы им. М. Горького покажу плутовскую комедию о легкости бытия. Спектакль поставили по пьесе Гольдони. Он длится 3 часа, но по многочисленным отзывам зрителей, проходит на одном дыхании.

- Беатриче Распони приезжает в Венецию под видом своего покойного брата Федериго. Он пытается разыскать возлюбленного Флориндо, который скрывается от суда за убийство Федериго и тоже приезжает в Венецию, - рассказали постановщики спектакля.

Останавливаясь в одной гостинице, Беатриче и Гольдони случайно сталкиваются с Труффальдино и сразу нанимают к себе в слуги. Молодой человек пытается заработать как можно больше денег, поэтому скрывает от господ свою двойную службу. Он делает все, чтобы его хозяева не встретились, но постоянно путает в поручениях и практически превращает веселую забаву с прятками и переодеваниями в трагедию.

В итоге, Серда двух влюбленных вс рано соединяться, но на пути к счастью придется пройти не мало трудностей.

Не смотря на то, что сюжет этой комедии был придуман в 18 веке, современному зрителю будет интересно посмотреть легкую комедию с интересными поворотами в повествовании. Шикарные костюмы и декорацию, выстроенную до мельчайших деталей в Венецианском стиле, помогут погрузиться в атмосферу времени и больше проникнуться забавной историей.