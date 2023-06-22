В Краснодаре подвели итоги конкурса «За нравственный подвиг учителя» в ЮФО

Фото: mitropoliakuban.ru

В Краснодаре подвели итоги II (межрегионального) этапа XVIII Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» в Южном федеральном округе.

21 июня состоялось заседание Конкурсной комиссии с участием митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория, министра образования Краснодарского края Елены Викторовны Воробьевой, главного Федерального инспектора по Краснодарскому краю аппарата полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном округе Евгения Геннадьевича Гулиева, заведующего сектором мероприятий и конкурсов Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви иеромонаха Трифона (Умалатова).

Перед началом работы Конкурсной комиссии митрополит Григорий совершил благодарственный молебен в Свято-Екатерининском кафедральном соборе города Краснодара. Песнопения исполнил хор студентов Екатеринодарской духовной семинарии.

За богослужением молились руководители отделов религиозного образования и катехизации епархий Южного Федерального округа, педагоги – представители экспертной комиссии конкурса. В столицу Кубани их приехало более 20-ти человек.

На Конкурс было представлено 29 работ от 50-ти участников (работы были как личные, так и коллективные) из 7-и регионов Южного федерального округа: Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей, Краснодарского края, республик Адыгея, Калмыкия, Крыма. По результатам работы Экспертной комиссии в финал Конкурса было отобрано 14 работ (23 участника), среди них и определялись победители в четырех номинациях.

Фото: mitropoliakuban.ru

«Приехали представители экспертного сообщества практически со всех епархий, входящих в Южный федеральный округ и мы вчера целый день разбирали конкурсные работы, — говорит заведующий сектором мероприятий и конкурсов Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви иеромонах Трифон (Умалатов). — Мы проверяли, коллективно разбирали каждую работу, несмотря на то, что прошла предварительная экспертиза на он-лайн площадке. Каждый эксперт имел право высказать свое мнение и у многих работ выставленные баллы менялись. В состав экспертной комиссии входят как священнослужители, так и представители педагогического сообщества, потому что конкурс церковно-государственный. Священники в комиссии в большинстве случаев с педагогическим образованием, есть и кандидаты педагогических наук, то есть это наук квалифицированные специалисты, не теоретики, а практики».

Председатель экспертной комиссии II (межрегионального) этапа XVIII Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» в Южном Федеральном округе доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики и методики начального образования Кубанского государственного университета Галина Жоршовна Микерова отмечает, что во всех представленных работах прослеживается глубокая любовь к детям, духовная самоотдача в их воспитании, поэтому выделить самые лучшие проекты было очень трудно.

Кроме победителей в номинациях выявили главного обладателя Гран-при, остальные финалисты получили поощрительные призы (без выдвижения на следующий Всероссийский этап).

Собравшихся в актовом зале Свято-Екатерининского кафедрального собора на заключительное заседание экспертов, приветствовал митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий.

«Конкурс «За нравственный подвиг учителя» призван к тому, чтобы поддержать наших педагогов, поддержать их творческие идеи, их новые намерения, которые они планируют реализовать в своей деятельности, — сказал глава Кубанской митрополии. — Мы надеемся, что совместными усилиями Церкви, общества и государства нам удастся воспитать у молодого поколения те духовно-нравственные ценности, которыми жили наши предки, которые заложены в основе православной веры. Ведь вопрос воспитания – это один из основных вопросов существования нашего государства, этот вопрос касается будущего нашего народа в целом. От того, как наши дети будут воспитаны, какое они получат образование, зависит будущее нашей Родины. Православная Церковь со своей стороны призывает общество, педагогов светских учебных заведений к соработничеству. Мы всегда открыты к совместной работе, особенно в сфере воспитания. Надеюсь, что работы, которые сегодня в конкурсе заняли призовые места, вдохновят других педагогов, что с каждым годом в конкурсе «За нравственный подвиг учителя» будет всё больше участников, будет больше желающих развивать свои творческие способности и приносить пользу нашему Отечеству».

По завершении работы Конкурсной комиссии и оглашения итогов, состоялось торжественное подписание протоколов. Протоколы Конкурса подписали митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий, министр образования Краснодарского края Елена Викторовна Воробьева, исполнительный директор координационного комитета Конкурса, заведующий сектором мероприятий и конкурсов Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви иеромонах Трифон (Умалатов).

«Нам радостно в этом году, объявленном Президентом России Годом педагога и наставника, принимать у нас в Краснодарском крае высокое жюри конкурса «За нравственный подвиг учителя», — говорит министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Викторовна Воробьева. — Мы прекрасно понимаем, какова роль учительства сейчас, когда в обществе множество негативных вызовов, когда учитель становится вместе со священнослужителем на передовой, защищая самое главное – души наших детей от всего пагубного, что есть вокруг. И те программы, которые педагоги представляют в рамках конкурса «За нравственный подвиг учителя» – это не просто теория, это практика, осмысление новых реалий, и мы очень надеемся на новый качественный виток в деле воспитания молодого поколения. Нам хочется, чтобы те работы, которые признаны победителями региональных, а затем всероссийских конкурсов, стали настоящими помощниками в работе каждого учителя. Основная идея конкурса – выявление лучших проектов. А наша дальнейшая работа – максимальное их внедрение на практике. Особое внимание, которое уделено конкурсу «За нравственный подвиг учителя» со стороны государства — совершенно закономерно. Сейчас мы не только чествуем тех, кто стал победителем, но самое главное, планируем целый цикл встреч и мероприятий, на которых познакомим педагогов с нашим передовым опытом, с передовым опытом других муниципалитетов. Наша задача – вооружить педагогов качественным методическим материалом для самого главного – воспитания духовно-нравственной сферы ребенка».

Председатель экспертной комиссии Галина Жоршовна Микерова огласила имена победителей II (межрегионального) этапа XVIII Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» в Южном Федеральном округе.

Гран-при удостоена Ксения Александровна Ефимцева, учитель истории и обществознания Православной гимназии (Астраханская епархия) за учебно-методический комплекс по краеведению «Образ веры».

Победителями в номинациях стали:

— педагог-психолог Екатерина Геннадьевна Ходько, учитель истории Ливадийской средней школы города Ялта Людмила Викторовна Александрова и атаман СКО «Станица Донская» Игорь Николаевич Ходько с проектом «Казачий военно-патриотический клуб «Наследие» (Симферопольская и Крымская епархия).

— Елена Валентиновна Лопина – директор и Валентина Викторовна Чернова — учитель ОПК средней школы № 81 города Сочи с проектом «Семь шагов к Радости» (программа летнего лагеря с духовной направленностью «Радость»), Сочинская епархия.

— Белоусова Татьяна Яковлевна – директор и Полякова Татьяна Александровна – учитель русского языка и литературы Волгодонской специальной школы-интерната «Восхождение» с проектом «Топонимика Донского края – источник духовно-нравственного наследия» (Волгодонская епархия).

— Елена Владимировна Назаренко – учитель начальных классов школы № 4 города Краснослободска Волгоградской области за методические материалы по изучению православного исторического наследия России на уроках ОПК «Хранимая Богом родная земля» (Калачевская епархия).

В завершении мероприятия представителям Экспертной комиссии конкурса были вручены благодарственные письма от митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория.