Крутил «жука» после бутылки водки. Житель Краснодара на иномарке сбил бывшую тещу и скрылся с места ДТП, оставив ее умирать

Приговор вступил в законную силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре осужден виновник ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщили в пресс-службе судов Краснодарского края.

Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда рассмотрела материалы дела по апелляционной жалобе на приговор Прикубанского районного суда Краснодара. Дмитрия Болтбата признали виновным по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

По данным следствия, 8 июля 2022 года подсудимый в станице Елизаветинской встретил свою бывшую тещу. Они решили вместе выпить. Дмитрий купил бутылку водки и на капоте своего автомобиля «Volkswagen Polo» распил ее вместе с бывшей тещей.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, подсудимый сел за руль и начал движение, совершая опасные маневры - «разворот вокруг своей оси». В народе этот маневр называется «жук». Дмитрий так увлекся, что не заметил свою бывшую тещу, которая шла к своему велосипеду. Болбат совершил наезд на нее. Выйдя из машины и увидев пострадавшую, он, не оказав ей помощь и не вызвав сотрудников полиции, скрылся с места ДТП.

Прикубанским районным судом Болбату было назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием наказания в колонии-поселении. Но Дмитрий был не согласен с решением и подал аппеляцию. Однако сделал только еще хуже.

- Рассмотрев материалы дела, суд апелляционной инстанции исключил из описательно-мотивировочной части приговора смягчающие обстоятельства и усилил назначенное подсудимому наказание на срок 3 месяца, окончательно назначив наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет и 3 месяца в колонии-поселении, - заключили в пресс-службе судов Краснодарского края.

Приговор вступил в законную силу.