«Делаем все, чтобы ребята чувствовали заботу!»: Глава поселения Кубани лично отвез в зону СВО гуманитарный груз

Евгений Абашкин лично проверяет собранную для бойцов помощь

Архангельское сельское поселение активно помогает военнослужащим с самого начала спецоперации. Предприятия, организации, школы, общественники, КФХ, депутаты - все дружно каждые два-три месяца отправляют бойцам гуманитарный груз.

Очередную партию помощи глава поселения Евгений Абашкин отвез лично. Тепловизорные прицелы, рации, бинокли, квадрокоптеры, генератор, вещи, продукты, средства личной гигиены чиновник сопроводил в Запорожье и передал участникам СВО. Евгений Михайлович пообщался с нашими защитниками и поблагодарил их за службу.

- В станице есть волонтеры, которые координируют все сборы. Хочется отметить Елену Романову, она очень отзывчивый человек, принимает все необходимое для наших бойцов каждый день. Последний раз посодействовать попросили наши ребята, бойцы из Архангельской, которые находятся в зоне СВО. Чтобы было все чисто и прозрачно, я пригласил Тихорецкий благотворительный фонд «Притяжение» собрать средства и закупить все необходимое для наших военнослужащих. А затем лично с помощниками Вадимом Чепурных и Сергей Дубовиков отвезли гуманитарку ребятам. Делаем все, чтобы ребята чувствовали заботу! - сказал Евгений Абашкин.

Более 30 коробок гуманитарки уехали в Запорожье

Глава поселения отметил, что защитники очень были рады тепловизорам – теперь есть глаза и днем, и ночью.

- Гуманитарная помощь доехала, все на месте. Нигде ничего не потерялось. Благодарим всех неравнодушных! Такой тыл продвигает нас к победе. А победа точно будет за нами! – отметили бойцы при получении гуманитарки.

Военные поблагодарили станичников за содействие

Бойцы как сыновья

Все военнослужащие, которые выполняют задачи в зоне спецоперации, для жителей Тихорецкого района как сыновья. Уже родными стали бойцы, которые на военных машинах периодически проезжают мимо станицы Архангельской по федеральной трассе.

- Недавно возле речки у поселка Малороссийского на ФАД остановились несколько грузовиков, помеченных буквой Z. Об этом сообщили специалисту военно-учетного стола Наталье Чаплыгиной. В станице моментально организовались, отправились к бойцам и узнали, чем помочь. У ребят забрали всю форму, чтобы постирать. Пока они переночевали, все вещи просушили и вернули. За несколько часов собрали военным еду: кто-то щипал кур, кто-то варил картошку и компот, - обеспечили всем, чем можно, и отправили дальше в путь, - поделился глава Архангельского сельского поселения Евгений Абашкин.

Сейчас бойцы стали для станичников родными, заезжают в гости по пути в зону СВО, когда есть возможность. Глава отметил, что всегда в Архангельской военных принимают с радушием и теплотой, даже топили баньку, когда у бойцов было время на отдых.