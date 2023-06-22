С кишечной инфекцией слегли 15 человек. Массовое отравление дорожных рабочих на Кубани проверяют следователи

Пострадавшие находятся под наблюдением врачей

В Краснодарском крае за два дня в больницу с острой кишечной инфекцией 15 человек. Все они – дорожные рабочие, которые строят трассу от Краснодара до Керчи. Массовое отравление проверяют следователи.

- В Красноармейском районе организована проверка по факту обращения работников коммерческой организации в больницу с признаками пищевого отравления. С 20 по 21 июня госпитализировали 15 человек, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

По данным следователей, дорожные рабочие работают вахтами, проживают недалеко от станицы Марьянской в специально оборудованных жилых модулях. На территории рабочего городка есть пищеблок и холодильники, в которых работники хранили самостоятельно приобретенные ими продукты питания.

Кроме этого, за питание работников отвечает одна из коммерческих организаций, продукцию которой также проверяют. Роспотребнадзор уже взял пробы еды. Но пока неизвестно, что именно стало причиной массового отравления.

- В настоящее время следователями совместно со специалистами Роспотребнадзора устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося. Отобраны пробы, в том числе пищевых продуктов и готовых блюд, воды, которые направлены для проведения лабораторных исследований. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в региональном СУ СК России.