Доброволец с Кубани неделю терпел боль после ранения, чтоб продолжить службу в зоне СВО

Боец с позывным Горыныч (второй сверху) вернулся домой после ранения. Фото: личный архив

Участник СВО с позывным Горыныч был ранен на Донбассе - его взрывной волной откинуло в окоп. Боец ещё неделю ходил с перебитыми ногами - не хотел обращаться к врачам, чтобы не уезжать из зоны спецоперации. Но потом все же обратился к медикам. И те отправили его с передовой на лечение - на обоих ногах у Горыныча повреждены мениски. Сказали, ходить будет, но нужна была срочная госпитализация.

- Меня доставили в Ростовскую область, а потом я попал в больницу Краснодара. Там сделали операцию на одну ногу. Расходился, она прошла успешно. Но все равно ноги болят, - говорит боец.

ПОМОГАЮТ «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»

Дома Горыныч немного пришел в себя, а после узнал о фонде «Защитники Отечества», который заработал 1 июня.

- Позвонил туда, меня сразу же отправили в госпиталь на реабилитацию. Сейчас прохожу лечение, ЛФК, лекарства - все есть. Нахожусь здесь немного, но уже почувствовал себя лучше, - признается 58-летний мужчина.

Укрепить здоровье Горынычу нужно позарез за лето. Он педагог дополнительного образования. В сентябре опять хочет работать с детьми.

- Я не мог не пойти на СВО. Сам я военный в отставке, всю жизнь прослужил за Полярным кругом, - рассказывает он. - Решение пойти добровольцем созрело осознанно. У меня жена, дочь и внук подрастают. Их надо защищать.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

В госпитале развернуто 800 коек. Каждому пациенту разрабатывают индивидуальный план лечения, чтобы достичь максимального восстановления.

Мужчина проходит реабилитацию

- У нас созданы все условия для обследования и реабилитации ветеранов и участников боевых действий. И наша задача, чтобы они получили помощь своевременно и в полном объеме, - рассказывает начальник Краевого клинического госпиталя для ветеранов войн им. Красовитова Сергей Исаенко. - Самые востребованные направления - это заболевания периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Под присмотром врачей военнослужащие проходят массаж, механотерапию с помощью тренажеров, физиотерапию, иглорефлексотерапию, есть психотерапевт. Помощь также можем оказать и семьям погибших участников СВО.

КСТАТИ

Как обратиться в фонд помощи

Бойцы могут попасть в госпиталь, а также получить юридическую помощь, обратившись в фонд «Защитники Отечества». Меньше чем за месяц в организацию поступило более 1000 заявок. В каждом районе Краснодарского края работают социальные координаторы. Они помогают бойцам, вернувшимся со спецоперации, быстро оформить документы, трудоустроиться, получить медицинскую помощь. В Краснодаре фонд находится по адресу: ул. Атарбекова, 1/1.