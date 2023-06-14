На месте новых раскопок в Анапе предложили создать музей

Василий Швец отметил, что историческая достопримечательность станет новым местом притяжения для гостей курорта Фото: Администрация Анапы

Мэр Анапы Василий Швец провел заседание совета по культуре, на котором обсуждались вопросы создания музея на месте нового раскопа и проведение летних музыкальных концертов.

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

На территории санатория «Мотылек» археологи обнаружили целую улицу времен Горгиппии, которая прекрасно сохранилась до наших дней.

– Погребения догоргиппийского периода, целая улица виноделов времен Горгиппии, свидетельства русско-турецких войн, статуэтки, амфоры и другая посуда, глиняные трубки – мы каждый день обнаруживаем интересные находки. Причем с очень хорошей сохранностью! – отметил начальник анапской экспедиции института археологии РАН Сергей Ильяшенко. – Это уникальный фрагмент древнего города, на примере которого мы можем проследить все этапы существования Анапы.

Горгиппия – античный город, входивший в состав Боспорского царства, который существовал на месте Анапы. Его основали в четвертом веке до нашей эры. В третьем веке нашей эры город был разрушен.

Присутствовавший на заседании настоятель храма Серафима Соровского отец Александр отметил, что открывшуюся достопримечательность нельзя снова зарывать в землю. Это уникальная находка, которая имеет огромную историческую ценность. Она должна стать достоянием жителей и гостей Анапы.

- Это удивительная возможность увидеть Анапу сквозь века, объект мирового значения, который нельзя закрыть или закопать после проведения исследований, - добавил отец Александр.

Председатель совета депутатов Анапы Леонид Красноруцкий сказал, что историю города необходимо тщательно хранить и передавать из поколения в поколение. Поэтому необходимо сделать все, чтобы древняя улица досталась будущим жителям города-курорта.

Мэр Анапы Василий Швец отметил, что полностью разделяет мнение по созданию на месте раскопок музея под открытым небом.

- Готов всецело поддержать предложение совета по культуре и ходатайствовать на всех уровнях о том, чтобы музеефицировать раскоп и сделать его еще одной исторической достопримечательностью Анапы и образовательной площадкой для жителей и туристов, - подчеркнул Василий Швец.

Сохранившийся до наших дней фрагмент улицы демонстрирует все этапы жизни города-курорта

ЛЕТНИЕ КОНЦЕРТЫ

Также на заседании городского совета по культуре обсудили концертную программу Летней эстрады, а также организацию уличных музыкантов.

Василий Швец в очередной раз конкретизировал, что сейчас не время для того, чтобы устраивать масштабные фестивали и концерты. В этом году акцент будет сделан на мероприятиях патриотической направленности.

– Время сейчас сложное, поэтому от масштабных фестивалей и праздников в городе, как и прошлым летом, мы решили отказаться. Но культурная жизнь должна продолжаться, просто акцент будет сделан на патриотические, просветительские, духовные мероприятия, – уточнил Василий Швец.

Таким образом, в программе Летней эстрады на сезон, как уточнила директор концертной площадки Вера Халина, запланированы выступления арт-группы «Ларго», исполняющей духовные песни и псалмы, иеромонаха Фотия, ансамбля русской песни «Бабкины внуки» и других коллективов.

Она добавила, что дети участников специальной военной операции смогут попасть на выступления бесплатно.

Что касается уличных музыкантов, в Анапе по примеру Москвы и Санкт-Петербурга создали АНО «Сфера талантов». Планируется, что на ее базе будет создана платформа, где уличные музыканты смогут бронировать места для своих выступлений. Одно условие – репертуар должен соответствовать требованиям, предъявляемым Анапе, как главному детскому и семейному курорту страны. Кроме того, в песнях не должна присутствовать нецензурная лексика и пошлость. Таким образом, стать участником проекта можно будет после одобрения худсовета.

«Сфера талантов», отметили на совете по культуре, участвует в конкурсе президентских грантов c проектом фестиваля «Ритмы улицы».

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

На ремонт многоэтажек на курорте направят 287 млн рублей

В порядок приведут 35 домов.

Вице-мэр Анапы Артем Моисеев оценил ход работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Он отметил, что срывы сроков, которые установил мэр Василий Швец, недопустимы. Однако подрядные организации даже опережают утвержденные графики.

В частности, в доме по улице Ленина, 143, который был построен в 1995 году, заменили лифты. Все монтажные работы уже закончены, а положительное заключение экспертизы получено. Их запустят в эксплуатацию после оформления соответствующих документов.

Вице-мэр также посетил дом по улице Ленина, 66а, где сделали капитальный ремонт фасада и заменили трубы водоотведения, а также многоэтажку в Строительном переулке, 24. В здании по этому адресу отремонтировали фасадную часть, обновили входную группу и постелили новую плитку.

Всего в этом году планируется капитально отремонтировать 35 многоквартирных домов. На эти цели направили 287 млн рублей. В следующем году в порядок приведут почти в два раза больше многоэтажек – 66. Размер финансирования работ составит более 350 млн рублей.

НАГЛЯДНО

35 многоэтажных домов отремонтируют в Анапе в этом году.

287 млн рублей выделяется на эти цели.

66 многоквартирных домов обновят в 2024 году.

Более 350 млн рублей – объем финансирования капитального ремонта.

КСТАТИ

Почти 70 одаренных детей получили премии

Их родителей поблагодарили глава города.

Мэр Василий Швец вручил специальные награды одаренным детям, которые показали высокие достижения в спорте, творчестве, науке, образовании и других областях.

Вручение свидетельств о присуждении специальной премии в области культуры, образования и спорта состоялось в Городском театре. В этом году лауреатами стали 69 одаренным мальчиков и девочек, обучающиеся в школах искусств, музыкальных и художественных школах, посещающих творческие кружки, а также победившие в предметных олимпиадах и различных соревнованиях.

– Эта церемония уже стала доброй традицией, почти 20 лет мы чествуем наших звездочек, и за это время премии получили уже более 1000 талантливых ребят, – подчеркнул Василий Швец. – Большое спасибо родителям, которые воспитали таких замечательных детей, и, конечно, наставникам. Словно ювелиры, они превращают алмазы в бриллианты, окружают детей вниманием и поддержкой.