Расстреляли в собственной машине. На Кубани раскрыто громкое убийство директора Туапсинского НПЗ 27-летней давности

Киллер признался еще в одном убийстве. Фото: скриншот видео

Громкое убийство директора Туапсинского НПЗ и его водителя раскрыто. В лихие 90-ые руками двух киллеров их убил совладелец ООО «Молочный завод «Курганинский» Виталий Вулах. Он организовал банду, которая расправлялась с неугодными предпринимателями. За хладнокровные преступления платил огромные деньги, надеясь расширить свой бизнес.

Одной из жертв группировки стал 45-летний Анатолий Василенко. Он был назначен директором крупнейшего нефтяного завода на юге страны. «Убрать» руководителя Вулах поручил Евгению Николашину и Руслану Каримову.

Машину изрешетили автоматами. Фото: скриншот видео

Утром 15 декабря 1995 года они вычислили Василенко. Он ехал на внедорожнике Jeep Cherokee по улице Софьи Перовской, когда путь преградил автомобиль «Жигули». Из него выбежали киллеры, которые в упор из автоматов расстреляли директора завода. От множественных ранений погиб также его водитель, 33-летний Александр Демченко. Тогда преступление раскрыть не удалось. Только через 27 лет оперативники раскрутили криминальный клубок.

- Благодаря кропотливой следственно-оперативной работе была установлена причастность к убийству двоих фигурантов, которые в начале 1990-х годов являлись членами устойчивой организованной вооруженной группы – банды, созданной в городе Лабинске в целях нападения на граждан и совершения тяжких преступлений, разоблаченной в 2002 году, - рассказали в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

Ранее осужденный пожизненно за бандитизм и убийства Евгений Николашин, сидя в тюрьме, решил пойти с повинной и сообщил следователям об убийстве Василенко. Он был этапирован к следователю, где дал признательные показания. Рассказал все до мелочей – как планировалось преступление и кто был заказчиком. Второй исполнитель к этому времени уже умер в тюрьме. Выяснилось, что за свою «работу» киллеры получили солидное вознаграждение – 15 тысяч долларов.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, отметили в СУ СК по региону.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Сам заказчик убийства Виталий Вулах закончил жизнь самоубийством. Вероятно, это произошло после того, как стало известно о его причастности к убийству главы Курганинского района Александра Васильева. Он погиб при взрыве машины в апреле 2001 года. Бомбу подложили не ему – она предназначалась Петру Галенко, владельцу кондитерской компании «Галан», которого хотел «убрать» Вухах.

После гибели главы были задержаны Евгений Николашин и Андрей Сушко. На суде и следствии они рассказали, что снаряд подложили по заказу курганинского бизнесмена. Этого Вулах выдержать не смог, он покончил с собой 25 марта 2002 года, застрелив перед этим находившуюся с ним женщину, которая была его сообщницей.