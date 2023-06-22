График отключения горячей воды в Краснодаре в июне-июле 2023: когда, где и на сколько отключат воду в июне-июле Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вот уже полторы недели в 1700 многоэтажках краевой столицы занимаются закаливанием. В прошлый вторник там отключили горячую воду. Наши читатели волнуются: не придется ли им пользоваться тазиками и кипятильниками дольше, чем две недели?

Тепловики заверили, что пашут весь световой день, дабы выполнить весь объем работ, а он в этом году рекордный. Только магистральных труб меняют аж три тысячи метров. Это происходит на Симферопольской, Сормовской, Онежской, Восточной и на 2-й Заречной улицах. По этой ветке тепло и горячую воду получали более ста тысяч горожан:

-Были жалобы от жителей. Да и эти участки уже отслужили свой срок. Большинство участков уже поменяли! - заверил технический директор Краснодартеплоэнерго Александр Белоус. - Диаметр с 600 увеличиваем до 700. Значит, можем подавать на район больше ресурса. Так что ваши читатели пусть не волнуются: кипяток в дома придет во вторник, а у кого-то даже раньше!

Новые трубы укладывают с современной пенополиуретановой изоляцией. Благодаря ей тепло будет доходить до потребителей, не испаряясь и не остывая по пути. А гарантийный безаварийный срок службы новых сетей - минимум 25 лет.

Чтобы не мешать движению машин и трамваев, участки на основных улицах меняли под землей без перекрытия движения. При этом на ряде примыкающих к Онежской улице временно висит «кирпич». После испытаний на сетях эти участки обещают привести в порядок.

А в конце июня и начале июля профилактические работы продолжат уже в других районах.

1 Мая, 91 26 июня - 10 июля

1 Мая, 91А 26 июня - 10 июля

1 Мая, 93 26 июня - 10 июля

1 Мая, 97 26 июня - 10 июля

1 Мая, 97/1 26 июня - 10 июля

1 Мая, 99 26 июня - 10 июля

1 Мая, 165 26 июня - 10 июля

1 Мая, 167 26 июня - 10 июля

1-я Линия Нефтяников, 4 26 июня - 10 июля

1-я Линия Нефтяников, 6 26 июня - 10 июля

2-я Линия Нефтяников, 6 26 июня - 10 июля

2-я Линия Нефтяников, 10 26 июня - 10 июля

2-я Линия Нефтяников, 21 26 июня - 10 июля

2-я Линия Нефтяников, 23 26 июня - 10 июля

2-я Линия Нефтяников, 25 26 июня - 10 июля

2-я Линия Нефтяников, 7/1 26 июня - 10 июля

3-я Линия Нефтяников, 7 26 июня - 10 июля

3-я Линия Нефтяников, 17 26 июня - 10 июля

3-я Линия Нефтяников, 24 26 июня - 10 июля

4-я Линия Нефтяников, 5 26 июня - 10 июля

4-я Линия Нефтяников, 18 26 июня - 10 июля

40-летия Победы, 33/1 26 июня - 10 июля

40-летия Победы, 33/10 26 июня - 10 июля

40-летия Победы, 33/11 26 июня - 10 июля

40-летия Победы, 33/4 26 июня - 10 июля

40-летия Победы, 33/5 26 июня - 10 июля

40-летия Победы, 33/6 26 июня - 10 июля

40-летия Победы, 33/7 26 июня - 10 июля

40-летия Победы, 33/8 26 июня - 10 июля

40-летия Победы, 33/9 26 июня - 10 июля

40-летия Победы, 35 26 июня - 10 июля

40-летия Победы, 35/2 26 июня - 10 июля

40-летия Победы, 35/3 26 июня - 10 июля

40-летия Победы, 37 26 июня - 10 июля

40-летия Победы, 37/2 26 июня - 10 июля

40-летия Победы, 41 26 июня - 10 июля

40-летия Победы, 43 26 июня - 10 июля

40-летия Победы, 63 26 июня - 10 июля

40-летия Победы, 65 26 июня - 10 июля

40-летия Победы, 67 26 июня - 10 июля

40-летия Победы, 69 26 июня - 10 июля

40-летия Победы, 71 26 июня - 10 июля

40-летия Победы, 144/4 26 июня - 10 июля

40-летия Победы, 144/5 26 июня - 10 июля

40-летия Победы, 144а 26 июня - 10 июля

40-летия Победы, 146 26 июня - 10 июля

40-летия Победы, 146/10 26 июня - 10 июля

40-летия Победы, 146/2 26 июня - 10 июля

40-летия Победы, 146/3 26 июня - 10 июля

40-летия Победы, 146/4 26 июня - 10 июля

40-летия Победы, 146/5 26 июня - 10 июля

40-летия Победы, 146/6 корп.1 26 июня - 10 июля

40-летия Победы, 146/6 корп.2 26 июня - 10 июля

40-летия Победы, 146/7 26 июня - 10 июля

40-летия Победы, 146/8 26 июня - 10 июля

40-летия Победы, 146/9 26 июня - 10 июля

40-летия Победы, 148 26 июня - 10 июля

40-летия Победы, 148/1 26 июня - 10 июля

40-летия Победы, 148/2 26 июня - 10 июля

40-летия Победы, 39 26 июня - 10 июля

Айвазовского 1-й пр., 17 3 июля 17 июля

Айвазовского 1-й пр., 20 3 июля 17 июля

Айвазовского 1-й пр., 30 3 июля 17 июля

Айвазовского 1-й, 18/4 3 июля 17 июля

Айвазовского 1-й, 20/3 3 июля 17 июля

Айвазовского, 50 3 июля 17 июля

Алма-Атинская, 148 3 июля - 17 июля

Алма-Атинская, 166 3 июля - 17 июля

Алма-Атинская, 166/1 3 июля - 17 июля

Алма-Атинская, 170 3 июля - 17 июля

Аэродромная, 9 3 июля - 17 июля

Буденного, 2 3 июля - 17 июля

Весенняя, 21 26 июня - 10 июля

Власова, 292 3 июля - 17 июля

Гаражная, 105 26 июня - 10 июля

Гаражная, 107 26 июня - 10 июля

Гаражная, 107/1 26 июня - 10 июля

Гаражная, 156 корп.1 26 июня - 10 июля

Гастелло, 54 3 июля - 17 июля

Гастелло, 54/1 3 июля - 17 июля

Гастелло, 56 3 июля - 17 июля

Гастелло, 63 3 июля - 17 июля

Гастелло, 65 3 июля - 17 июля

Гастелло, 65/1 3 июля - 17 июля

Гастелло, 67 3 июля - 17 июля

Гастелло, 69 3 июля - 17 июля

Гастелло, 73 3 июля - 17 июля

Гастелло, 73а 3 июля - 17 июля

Головатого, 275 3 июля 17 июля

Гражданская, 4 4 июля - 18 июля

Гражданская, 6 4 июля - 18 июля

Гражданская, 16 4 июля - 18 июля

Гражданская, 18 4 июля - 18 июля

Гражданская, 18/1 4 июля - 18 июля

Дербентская, 18 3 июля - 17 июля

Дербентская, 18 корп.2 3 июля - 17 июля

Дербентская, 18/1 3 июля - 17 июля

Дербентская, 18/3 3 июля - 17 июля

Дербентская, 57 3 июля - 17 июля

Дзержинского, 103 26 июня - 10 июля

Дзержинского, 115 26 июня - 10 июля

Дзержинского, 115/1 26 июня - 10 июля

Дзержинского, 117 26 июня - 10 июля

Дзержинского, 48 26 июня - 10 июля

Дзержинского, 50 26 июня - 10 июля

Дзержинского, 99 26 июня - 10 июля

Димитрова 2-й пр., 27 3 июля - 17 июля

Димитрова 2-й пр., 29 3 июля - 17 июля

Жлобы, 1/1 3 июля - 17 июля

Жлобы, 2 3 июля - 17 июля

Зиповская, 12 26 июня - 10 июля

Зиповская, 14 26 июня - 10 июля

Зиповская, 18 26 июня - 10 июля

Зиповская, 22 26 июня - 10 июля

Ипподромная, 49 А,А1,Б 3 июля - 17 июля

Ипподромная, 53 3 июля - 17 июля

Ипподромная, 53/1 3 июля - 17 июля

Ипподромный пр., 15 3 июля - 17 июля

Казачья, 18 26 июня - 10 июля

Казачья, 18/1 26 июня - 10 июля

Калинина, 350 3 июля - 17 июля

Калинина, 350/10 3 июля - 17 июля

Калинина, 350/11 3 июля - 17 июля

Калинина, 350/3 3 июля - 17 июля

Калинина, 350/4 3 июля - 17 июля

Калинина, 350/5 3 июля - 17 июля

Калинина, 350/6 3 июля - 17 июля

Калинина, 350/7 3 июля - 17 июля

Калинина, 350/8 3 июля - 17 июля

Калинина, 350/9 3 июля - 17 июля

Калинина, 350В 3 июля - 17 июля

Калинина, 352 3 июля - 17 июля

Калининградская, 36 3 июля 17 июля

Каляева, 1/2 3 июля - 17 июля

Каляева, 1/4 3 июля - 17 июля

Каляева, 2 3 июля - 17 июля

Карасунская Набережная, 73 26 июня - 10 июля

Карасунская Набережная, 73/1 26 июня - 10 июля

Карасунская Набережная, 79 26 июня - 10 июля

Карасунская Набережная, 81 26 июня - 10 июля

Карасунская Набережная, 83 26 июня - 10 июля

Карасунская Набережная, 83/1 26 июня - 10 июля

Карасунская Набережная, 89 26 июня - 10 июля

Карасунская Набережная, 91 26 июня - 10 июля

Карасунская Набережная, 93 26 июня - 10 июля

Карасунская Набережная, 97 26 июня - 10 июля

Карасунская Набережная, 99 ИТП-1 26 июня - 10 июля

Карасунская Набережная, 99 ИТП-2 26 июня - 10 июля

Карла Маркса, 14 3 июля - 17 июля

Карла Маркса, 18 3 июля - 17 июля

Кожевенная, 5 3 июля - 17 июля

Кожевенная, 6 3 июля - 17 июля

Кожевенная, 18 3 июля - 17 июля

Кожевенная, 22 3 июля - 17 июля

Кожевенная, 24 3 июля - 17 июля

Кожевенная, 26 3 июля - 17 июля

Кожевенная, 28 3 июля - 17 июля

Кожевенная, 30 3 июля - 17 июля

Кожевенная, 38 3 июля - 17 июля

Кожевенная, 40 3 июля - 17 июля

Кожевенная, 42 3 июля - 17 июля

Кожевенная, 42 корп.Е 3 июля - 17 июля

Кожевенная, 42/1 3 июля - 17 июля

Кожевенная, 44 3 июля - 17 июля

Кожевенная, 54/1 3 июля - 17 июля

Кожевенная, 54/2 3 июля - 17 июля

Кожевенная, 56 3 июля - 17 июля

Кожевенная, 58 3 июля - 17 июля

Кожевенная, 60 3 июля - 17 июля

Кожевенная, 62 3 июля - 17 июля

Кожевенная, 64 3 июля - 17 июля

Кожевенная, 66 3 июля - 17 июля

Колосистый пос., Гвардейская, 8 26 июня - 10 июля

Колосистый пос., Гвардейская 12 26 июня - 10 июля

Колосистый пос., Гвардейская 14 26 июня - 10 июля

Колосистый пос., Гвардейская 16 26 июня - 10 июля

Колосистый пос., Гвардейская 20 26 июня - 10 июля

Колосистый пос., Гвардейская 22 26 июня - 10 июля

Колосистый пос., Гвардейская 24 26 июня - 10 июля

Колосистый пос., Гвардейская 26 26 июня - 10 июля

Колосистый пос., Звездная, 5 26 июня - 10 июля

Колосистый пос., Звездная, 8 26 июня - 10 июля

Колосистый пос., Звездная, 11 26 июня - 10 июля

Колосистый пос., Звездная, 12 26 июня - 10 июля

Колосистый пос., Звездная 14 КЛУБ 26 июня - 10 июля

Колосистый пос., Звездная 14 ларь 26 июня - 10 июля

Колосистый пос., Звездная, 15/7 26 июня - 10 июля

Колосистый пос., Звездная 24 26 июня - 10 июля

Колосистый пос., Звездная, 26 26 июня - 10 июля

Колосистый пос., Звездная 28 26 июня - 10 июля

Колосистый пос., Звездная 30 26 июня - 10 июля

Колосистый пос., Звездная 32 26 июня - 10 июля

Колосистый пос., Звездная 34 26 июня - 10 июля

Колосистый пос., Звездная 36 26 июня - 10 июля

Колосистый пос., Звездная 40 26 июня - 10 июля

Колосистый пос., Звездная 42 26 июня - 10 июля

Колосистый пос., Звездная 44 26 июня - 10 июля

Колосистый пос., Звездный пер., 10 26 июня - 10 июля

Колосистый пос., Звездный пер., 12 26 июня - 10 июля

Колосистый пос., Звездный пер., 4 26 июня - 10 июля

Колосистый пос., Звездный пер., 6 26 июня - 10 июля

Колосистый пос., Звездный пер., 6/1 26 июня - 10 июля

Колосистый пос., Звездный пер., 8 26 июня - 10 июля

Колосистый пос., Макаренко 9 26 июня - 10 июля

Колосистый пос., Макаренко 11/1 Офис ЖБИ 26 июня - 10 июля

Колосистый пос., Макаренко 13 26 июня - 10 июля

Колосистый пос., Макаренко 13 26 июня - 10 июля

Колосистый пос., Макаренко 21 26 июня - 10 июля

Колосистый пос., Макаренко 23 26 июня - 10 июля

Колосистый пос., Макаренко, 15 26 июня - 10 июля

Колосистый пос., Макаренко, 17 26 июня - 10 июля

Колосистый пос., Макаренко, 19 26 июня - 10 июля

Колосистый пос., Макаренко, 25 26 июня - 10 июля

Колосистый пос., Макаренко, 27 26 июня - 10 июля

Колосистый пос., Макаренко, 31 26 июня - 10 июля

Колосистый пос., Макаренко, 33 26 июня - 10 июля

Колосистый пос., Макаренко, 35 26 июня - 10 июля

Колосистый пос., Макаренко, 37 26 июня - 10 июля

Колосистый пос., пер. Макаренко, 6а 26 июня - 10 июля

Колосистый пос., пер. Макаренко, 7 26 июня - 10 июля

Колосистый пос., пер. Макаренко, 7/1 26 июня - 10 июля

Колосистый пос., пер. Макаренко, 8 26 июня - 10 июля

Колосистый пос., пер. Макаренко, 11 26 июня - 10 июля

Колосистый пос., Прохладная 2 26 июня - 10 июля

Колосистый пос., Прохладная 4 26 июня - 10 июля

Колосистый пос., Прохладная 6 26 июня - 10 июля

Колосистый пос., Прохладная 8 26 июня - 10 июля

Колосистый пос., Прохладная 10 26 июня - 10 июля

Колосистый пос., Прохладная 12 26 июня - 10 июля

Колосистый пос., Прохладная 14 26 июня - 10 июля

Колосистый пос., Прохладная 18 26 июня - 10 июля

Колосистый пос., Прохладная, 8 26 июня - 10 июля

Колосистый пос., Прохладная, 14 26 июня - 10 июля

Колосистый пос., Прохладная, 16 26 июня - 10 июля

Кольцевая, 9 26 июня - 10 июля

Кольцевая, 38/1 26 июня - 10 июля

Кольцевая, 42 26 июня - 10 июля

Кольцевая, 44 26 июня - 10 июля

Кольцевая, 44а 26 июня - 10 июля

Коммунаров, 215/1 4 июля - 18 июля

Коммунаров, 215/1 Б.Б1 4 июля - 18 июля

Коммунаров, 215/1 Г15.Г16 4 июля - 18 июля

Коммунаров, 217 А 4 июля - 18 июля

Коммунаров, 219 4 июля - 18 июля

Коммунаров, 221/1 4 июля - 18 июля

Коммунаров, 221/2 4 июля - 18 июля

Коммунаров, 225 4 июля - 18 июля

Коммунаров, 225/1 4 июля - 18 июля

Коммунаров, 270, 270 корп.1 4 июля - 18 июля

Котовского, 39 3 июля - 17 июля

Котовского, 41 3 июля - 17 июля

Котовского, 42 3 июля 17 июля

Котовского, 42 корп.гараж 3 июля 17 июля

Котовского, 48 3 июля - 17 июля

Красная, 180 А,Б 4 июля - 18 июля

Красная, 180 Б,В 4 июля - 18 июля

Красная, 180/1 4 июля - 18 июля

Красная, 182 4 июля - 18 июля

Красная, 184 4 июля - 18 июля

Красная, 184/1 4 июля - 18 июля

Красная, 186 4 июля - 18 июля

Красная, 186 корп.Спортзал 4 июля - 18 июля

Красная, 188 4 июля - 18 июля

Красных Зорь, 23 3 июля - 17 июля

Кутузова, 16/1 26 июня - 10 июля

Лазурная, 66 3 июля - 17 июля

Лазурная, 68 3 июля - 17 июля

Ленина х., Стременная, 2/2 26 июня - 10 июля

Лиссабонская, 109 корп.20 26 июня - 10 июля

Лиссабонская, 109 корп.21 26 июня - 10 июля

Лиссабонская, 109 корп.22 26 июня - 10 июля

Лиссабонская, 109 корп.23 26 июня - 10 июля

Лиссабонская, 109 корп.24 26 июня - 10 июля

Лиссабонская, 109 корп.25 26 июня - 10 июля

Лиссабонская, 109 корп.26 26 июня - 10 июля

Лиссабонская, 109 корп.27 26 июня - 10 июля

Лиссабонская, 109 корп.28 26 июня - 10 июля

Лиссабонская, 109 корп.29 26 июня - 10 июля

Лузана, 4 26 июня - 10 июля

Лузана, 5 26 июня - 10 июля

Лузана, 8 26 июня - 10 июля

Лузана, 1 26 июня - 10 июля

Лузана, 10 26 июня - 10 июля

Лузана, 10/1 26 июня - 10 июля

Лузана, 12 26 июня - 10 июля

Лузана, 13 26 июня - 10 июля

Лузана, 14 26 июня - 10 июля

Лузана, 15 26 июня - 10 июля

Лузана, 17 26 июня - 10 июля

Лузана, 36 26 июня - 10 июля

Лузана, 38 26 июня - 10 июля

Лузана, 40 26 июня - 10 июля

Лузана, 41 26 июня - 10 июля

Лузана, 41/1 26 июня - 10 июля

Лузана, 46 26 июня - 10 июля

Лузана, 53 26 июня - 10 июля

Люберская, 10 26 июня - 10 июля

Люберская, 15 26 июня - 10 июля

Люберская, 17 26 июня - 10 июля

Люберская, 19 26 июня - 10 июля

Минская, 118/2 3 июля - 17 июля

Минская, 119/1 3 июля - 17 июля

Минская, 121 3 июля - 17 июля

Минская, 122 3 июля - 17 июля

Минская, 122/11 3 июля - 17 июля

Минская, 122/12 3 июля - 17 июля

Минская, 122/13 3 июля - 17 июля

Минская, 122/14 3 июля - 17 июля

Минская, 122/15 3 июля - 17 июля

Минская, 126 3 июля - 17 июля

Минская, 128 3 июля - 17 июля

Моросина, 11 26 июня - 10 июля

Моросина, 12 26 июня - 10 июля

Моросина, 14 26 июня - 10 июля

Моросина, 16 26 июня - 10 июля

Моросина, 18 26 июня - 10 июля

Моросина, 20 26 июня - 10 июля

Моросина, 22 26 июня - 10 июля

Московская, 2 3 июля - 17 июля

Московская, 2/1 3 июля - 17 июля

Московская, 42 26 июня - 10 июля

Московская, 46 26 июня - 10 июля

Московская, 48 26 июня - 10 июля

Московская, 52 26 июня - 10 июля

Новаторов, 2 26 июня - 10 июля

Новаторов, 3 26 июня - 10 июля

Новаторов, 4 26 июня - 10 июля

Новаторов, 5 26 июня - 10 июля

Новаторов, 6 26 июня - 10 июля

Новаторов, 7 26 июня - 10 июля

Новаторов, 9 26 июня - 10 июля

Новаторов, 9/1 26 июня - 10 июля

Новаторов, 13 26 июня - 10 июля

Новаторов, 16 26 июня - 10 июля

Новаторов, 19 26 июня - 10 июля

Новаторов, 20 26 июня - 10 июля

Новаторов, 21 26 июня - 10 июля

Новаторов, 23 26 июня - 10 июля

Одесская, 40 4 июля - 18 июля

Одесская, 42 4 июля - 18 июля

Одесская, 44 4 июля - 18 июля

Одесская, 46 4 июля - 18 июля

Пригородный пос., 52 3 июля - 17 июля

Пригородный пос., Болгарская, 12 3 июля - 17 июля

Пригородный пос., Болгарская, 12/1 3 июля - 17 июля

Пригородный пос., Болгарская, 12/2 3 июля - 17 июля

Пригородный пос., Болгарская, 12/3 3 июля - 17 июля

Пригородный пос., Болгарская, 12/4 3 июля - 17 июля

Пригородный пос., Донбасская, 2 3 июля - 17 июля

Пригородный пос., Донбасская, 5 3 июля - 17 июля

Пригородный пос., Донбасская, 6 3 июля - 17 июля

Пригородный пос., Донбасская, 8 3 июля - 17 июля

Пригородный пос., Победы, 31 3 июля - 17 июля

Пригородный пос., Победы, 32 3 июля - 17 июля

Пригородный пос., Победы, 32 маг. 3 июля - 17 июля

Пригородный пос., Победы, 33 3 июля - 17 июля

Пригородный пос., Победы, 35 3 июля - 17 июля

Пригородный пос., Победы, 36 3 июля - 17 июля

Пригородный пос., Сербская, 7 3 июля - 17 июля

Пригородный пос., Сербская, 7 блок нач. класс. 3 июля - 17 июля

Приймак, 1 26 июня - 10 июля

Приймак, 2 26 июня - 10 июля

Приймак, 3 26 июня - 10 июля

Приймак, 4 26 июня - 10 июля

Приймак, 6 26 июня - 10 июля

Приймак, 7 26 июня - 10 июля

Приймак, 8 26 июня - 10 июля

Рашпилевская, 325 26 июня - 10 июля

Рашпилевская, 327 26 июня - 10 июля

Рашпилевская, 329 26 июня - 10 июля

Рашпилевская, 331 26 июня - 10 июля

Рашпилевская, 333 26 июня - 10 июля

Рашпилевская, 333/1 26 июня - 10 июля

Рашпилевская, 335 26 июня - 10 июля

Рашпилевская, 337 26 июня - 10 июля

Рашпилевская, 339 26 июня - 10 июля

Рашпилевская, 341 26 июня - 10 июля

Рашпилевская, 343 26 июня - 10 июля

Рашпилевская, 345 26 июня - 10 июля

Рашпилевская, 347 26 июня - 10 июля

Репина, 20 26 июня - 10 июля

Репина, 22 26 июня - 10 июля

Репина, 24 26 июня - 10 июля

Репина, 28 26 июня - 10 июля

Репина, 36 26 июня - 10 июля

Репина, 38 26 июня - 10 июля

Репина, 40 26 июня - 10 июля

Репина, 42 26 июня - 10 июля

Российская, 74/1 26 июня - 10 июля

Российская, 77 26 июня - 10 июля

Российская, 94 26 июня - 10 июля

Российская, 98 26 июня - 10 июля

Российская, 100 26 июня - 10 июля

Российская, 128 26 июня - 10 июля

Российская, 130 26 июня - 10 июля

Российская, 132 26 июня - 10 июля

Российская, 134 26 июня - 10 июля

Российская, 136 26 июня - 10 июля

Российская, 138 26 июня - 10 июля

Российская, 140 26 июня - 10 июля

Рылеева, 354 3 июля - 17 июля

Рылеева, 356 3 июля - 17 июля

Рылеева, 358 3 июля - 17 июля

Рылеева, 360 3 июля - 17 июля

Садовая, 12 26 июня - 10 июля

Садовая, 14 26 июня - 10 июля

Садовая, 223 4 июля - 18 июля

Садовое Кольцо, 1 26 июня - 10 июля

Садовое Кольцо, 3 26 июня - 10 июля

Садовое Кольцо, 13 26 июня - 10 июля

Свободная, 51 3 июля 17 июля

Свободы, 2 26 июня - 10 июля

Свободы, 6 26 июня - 10 июля

Свободы, 10 26 июня - 10 июля

Свободы, 11 26 июня - 10 июля

Свободы, 15 26 июня - 10 июля

Свободы, 15/1 26 июня - 10 июля

Свободы, 20 26 июня - 10 июля

Свободы, 23 26 июня - 10 июля

Севастопольская, 2 3 июля - 17 июля

Севастопольская, 2/1 3 июля - 17 июля

Севастопольская, 2/2 3 июля - 17 июля

Севастопольская, 2/3 3 июля - 17 июля

Севастопольская, 3 3 июля 17 июля

Севастопольская, 4 3 июля - 17 июля

Севастопольская, 5 3 июля - 17 июля

Севастопольская, 6 3 июля - 17 июля

Севастопольская, 6/1 3 июля - 17 июля

Севастопольская, 9 3 июля - 17 июля

Северная, 247 3 июля 17 июля

Северная, 253 3 июля 17 июля

Северная, 255 3 июля 17 июля

Северная, 261 3 июля 17 июля

Северная, 263 3 июля 17 июля

Северная, 263/1 3 июля 17 июля

Северная, 264 3 июля 17 июля

Северная, 265 3 июля 17 июля

Северная, 267 3 июля - 17 июля

Северная, 288 3 июля 17 июля

Северная, 290 3 июля 17 июля

Северная, 300 3 июля 17 июля

Северная, 302 3 июля 17 июля

Северная, 308 3 июля 17 июля

Селекционная, 13 26 июня - 10 июля

Селекционная, 15 26 июня - 10 июля

Селекционная, 17 26 июня - 10 июля

Селекционная, 19 26 июня - 10 июля

Серова, 11 корп.1 4 июля - 18 июля

Серова, 15 4 июля - 18 июля

Серова, 6 4 июля - 18 июля

Серова, 7 4 июля - 18 июля

Скорняжная, 3/1 3 июля - 17 июля

Стасова, 10 3 июля 17 июля

Стахановская, 2 26 июня - 10 июля

Стахановская, 4 26 июня - 10 июля

Стахановская, 6 26 июня - 10 июля

Стахановская, 8 26 июня - 10 июля

Стахановская, 8/1 26 июня - 10 июля

Стахановская, 10 26 июня - 10 июля

Стахановская, 12 26 июня - 10 июля

Стахановская, 16 26 июня - 10 июля

Стахановская, 16/1 26 июня - 10 июля

Стахановская, 24 26 июня - 10 июля

Стахановская, 26 26 июня - 10 июля

Стахановская, 28 26 июня - 10 июля

Строителей, 5/1 26 июня - 10 июля

Строителей, 7 26 июня - 10 июля

Строителей, 23 А,А1,Б,Б,Б,В,Г,Д,Е,Ж,З 26 июня - 10 июля

Трудовая 3-я, 1/3 26 июня - 10 июля

Тургенева, 17 3 июля - 17 июля

Тургенева, 140/1 26 июня - 10 июля

Тургенева, 140/2 26 июня - 10 июля

Тургенева, 140/3 26 июня - 10 июля

Тургенева, 142 26 июня - 10 июля

Тургенева, 144 26 июня - 10 июля

Тургенева, 146 26 июня - 10 июля

Тургенева, 148 26 июня - 10 июля

Тургенева, 148/1 26 июня - 10 июля

Тургенева, 148/2 26 июня - 10 июля

Тургенева, 150 26 июня - 10 июля

Тургенева, 150/1 26 июня - 10 июля

Тургенева, 152 26 июня - 10 июля

Тургенева, 154 26 июня - 10 июля

Тургенева, 156 26 июня - 10 июля

Тургенева, 158 26 июня - 10 июля

Тургенева, 162 26 июня - 10 июля

Тургенева, 164 26 июня - 10 июля

Тургенева, 166 26 июня - 10 июля

Тургенева, 170 26 июня - 10 июля

Тургенева, 172 26 июня - 10 июля

Тургенева, 185 26 июня - 10 июля

Тургенева, 187 26 июня - 10 июля

Тургенева, 187 Б 26 июня - 10 июля

Тургенева, 189 26 июня - 10 июля

Тургенева, 189/6 26 июня - 10 июля

Тургенева, 191 26 июня - 10 июля

Тургенева, 193 26 июня - 10 июля

Тургенева, 195, 195В 26 июня - 10 июля

Тургенева, 197 26 июня - 10 июля

Тургенева, 199 26 июня - 10 июля

Тургенева, 199/1 26 июня - 10 июля

Тургенева, 199/2 26 июня - 10 июля

Тургенева, 201 26 июня - 10 июля

Тургенева, 203 26 июня - 10 июля

Тургенева, 205 26 июня - 10 июля

Тургенева, 207 26 июня - 10 июля

Тургенева, 209 26 июня - 10 июля

Тургенева, 211 26 июня - 10 июля

Тургенева, 213 26 июня - 10 июля

Тургенева, 215 26 июня - 10 июля

Тургенева, 215/1 26 июня - 10 июля

Тургенева, 217 26 июня - 10 июля

Урицкого, 6 3 июля - 17 июля

Циолковского, 18 общ. 3 июля - 17 июля

Циолковского, 20 3 июля - 17 июля

Циолковского, 26 3 июля - 17 июля

Черкасская, 26 26 июня - 10 июля

Черкасская, 28 26 июня - 10 июля

Чкалова, 167 3 июля 17 июля

Шоссе Нефтяников, 32 26 июня - 10 июля

Шоссе Нефтяников, 36 26 июня - 10 июля

Шоссе Нефтяников, 38 26 июня - 10 июля

Шоссе Нефтяников, 38 1Н 26 июня - 10 июля

Шоссе Нефтяников, 38 Л1 26 июня - 10 июля

Шоссе Нефтяников, 38 У 26 июня - 10 июля

Шоссе Нефтяников, 38 Ф 26 июня - 10 июля

Шоссе Нефтяников, 38 Щ 26 июня - 10 июля

Шоссе Нефтяников, 39 26 июня - 10 июля

Шоссе Нефтяников, 40 Х 26 июня - 10 июля

Шоссе Нефтяников, 42 26 июня - 10 июля

Шоссе Нефтяников, 44 26 июня - 10 июля

Шоссе Нефтяников, 51 26 июня - 10 июля

Шоссе Нефтяников, 53 26 июня - 10 июля

Шоссе Нефтяников, 65 26 июня - 10 июля

Шоссе Нефтяников, 67 26 июня - 10 июля

Щедрая, 20 26 июня - 10 июля