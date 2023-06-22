График отключения горячей воды в Краснодаре в июне-июле 2023: когда, где и на сколько отключат воду в июне-июле
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Вот уже полторы недели в 1700 многоэтажках краевой столицы занимаются закаливанием. В прошлый вторник там отключили горячую воду. Наши читатели волнуются: не придется ли им пользоваться тазиками и кипятильниками дольше, чем две недели?
Тепловики заверили, что пашут весь световой день, дабы выполнить весь объем работ, а он в этом году рекордный. Только магистральных труб меняют аж три тысячи метров. Это происходит на Симферопольской, Сормовской, Онежской, Восточной и на 2-й Заречной улицах. По этой ветке тепло и горячую воду получали более ста тысяч горожан:
-Были жалобы от жителей. Да и эти участки уже отслужили свой срок. Большинство участков уже поменяли! - заверил технический директор Краснодартеплоэнерго Александр Белоус. - Диаметр с 600 увеличиваем до 700. Значит, можем подавать на район больше ресурса. Так что ваши читатели пусть не волнуются: кипяток в дома придет во вторник, а у кого-то даже раньше!
Новые трубы укладывают с современной пенополиуретановой изоляцией. Благодаря ей тепло будет доходить до потребителей, не испаряясь и не остывая по пути. А гарантийный безаварийный срок службы новых сетей - минимум 25 лет.
Чтобы не мешать движению машин и трамваев, участки на основных улицах меняли под землей без перекрытия движения. При этом на ряде примыкающих к Онежской улице временно висит «кирпич». После испытаний на сетях эти участки обещают привести в порядок.
А в конце июня и начале июля профилактические работы продолжат уже в других районах.
1 Мая, 91 26 июня - 10 июля
1 Мая, 91А 26 июня - 10 июля
1 Мая, 93 26 июня - 10 июля
1 Мая, 97 26 июня - 10 июля
1 Мая, 97/1 26 июня - 10 июля
1 Мая, 99 26 июня - 10 июля
1 Мая, 165 26 июня - 10 июля
1 Мая, 167 26 июня - 10 июля
1-я Линия Нефтяников, 4 26 июня - 10 июля
1-я Линия Нефтяников, 6 26 июня - 10 июля
2-я Линия Нефтяников, 6 26 июня - 10 июля
2-я Линия Нефтяников, 10 26 июня - 10 июля
2-я Линия Нефтяников, 21 26 июня - 10 июля
2-я Линия Нефтяников, 23 26 июня - 10 июля
2-я Линия Нефтяников, 25 26 июня - 10 июля
2-я Линия Нефтяников, 7/1 26 июня - 10 июля
3-я Линия Нефтяников, 7 26 июня - 10 июля
3-я Линия Нефтяников, 17 26 июня - 10 июля
3-я Линия Нефтяников, 24 26 июня - 10 июля
4-я Линия Нефтяников, 5 26 июня - 10 июля
4-я Линия Нефтяников, 18 26 июня - 10 июля
40-летия Победы, 33/1 26 июня - 10 июля
40-летия Победы, 33/10 26 июня - 10 июля
40-летия Победы, 33/11 26 июня - 10 июля
40-летия Победы, 33/4 26 июня - 10 июля
40-летия Победы, 33/5 26 июня - 10 июля
40-летия Победы, 33/6 26 июня - 10 июля
40-летия Победы, 33/7 26 июня - 10 июля
40-летия Победы, 33/8 26 июня - 10 июля
40-летия Победы, 33/9 26 июня - 10 июля
40-летия Победы, 35 26 июня - 10 июля
40-летия Победы, 35/2 26 июня - 10 июля
40-летия Победы, 35/3 26 июня - 10 июля
40-летия Победы, 37 26 июня - 10 июля
40-летия Победы, 37/2 26 июня - 10 июля
40-летия Победы, 41 26 июня - 10 июля
40-летия Победы, 43 26 июня - 10 июля
40-летия Победы, 63 26 июня - 10 июля
40-летия Победы, 65 26 июня - 10 июля
40-летия Победы, 67 26 июня - 10 июля
40-летия Победы, 69 26 июня - 10 июля
40-летия Победы, 71 26 июня - 10 июля
40-летия Победы, 144/4 26 июня - 10 июля
40-летия Победы, 144/5 26 июня - 10 июля
40-летия Победы, 144а 26 июня - 10 июля
40-летия Победы, 146 26 июня - 10 июля
40-летия Победы, 146/10 26 июня - 10 июля
40-летия Победы, 146/2 26 июня - 10 июля
40-летия Победы, 146/3 26 июня - 10 июля
40-летия Победы, 146/4 26 июня - 10 июля
40-летия Победы, 146/5 26 июня - 10 июля
40-летия Победы, 146/6 корп.1 26 июня - 10 июля
40-летия Победы, 146/6 корп.2 26 июня - 10 июля
40-летия Победы, 146/7 26 июня - 10 июля
40-летия Победы, 146/8 26 июня - 10 июля
40-летия Победы, 146/9 26 июня - 10 июля
40-летия Победы, 148 26 июня - 10 июля
40-летия Победы, 148/1 26 июня - 10 июля
40-летия Победы, 148/2 26 июня - 10 июля
40-летия Победы, 39 26 июня - 10 июля
Айвазовского 1-й пр., 17 3 июля 17 июля
Айвазовского 1-й пр., 20 3 июля 17 июля
Айвазовского 1-й пр., 30 3 июля 17 июля
Айвазовского 1-й, 18/4 3 июля 17 июля
Айвазовского 1-й, 20/3 3 июля 17 июля
Айвазовского, 50 3 июля 17 июля
Алма-Атинская, 148 3 июля - 17 июля
Алма-Атинская, 166 3 июля - 17 июля
Алма-Атинская, 166/1 3 июля - 17 июля
Алма-Атинская, 170 3 июля - 17 июля
Аэродромная, 9 3 июля - 17 июля
Буденного, 2 3 июля - 17 июля
Весенняя, 21 26 июня - 10 июля
Власова, 292 3 июля - 17 июля
Гаражная, 105 26 июня - 10 июля
Гаражная, 107 26 июня - 10 июля
Гаражная, 107/1 26 июня - 10 июля
Гаражная, 156 корп.1 26 июня - 10 июля
Гастелло, 54 3 июля - 17 июля
Гастелло, 54/1 3 июля - 17 июля
Гастелло, 56 3 июля - 17 июля
Гастелло, 63 3 июля - 17 июля
Гастелло, 65 3 июля - 17 июля
Гастелло, 65/1 3 июля - 17 июля
Гастелло, 67 3 июля - 17 июля
Гастелло, 69 3 июля - 17 июля
Гастелло, 73 3 июля - 17 июля
Гастелло, 73а 3 июля - 17 июля
Головатого, 275 3 июля 17 июля
Гражданская, 4 4 июля - 18 июля
Гражданская, 6 4 июля - 18 июля
Гражданская, 16 4 июля - 18 июля
Гражданская, 18 4 июля - 18 июля
Гражданская, 18/1 4 июля - 18 июля
Дербентская, 18 3 июля - 17 июля
Дербентская, 18 корп.2 3 июля - 17 июля
Дербентская, 18/1 3 июля - 17 июля
Дербентская, 18/3 3 июля - 17 июля
Дербентская, 57 3 июля - 17 июля
Дзержинского, 103 26 июня - 10 июля
Дзержинского, 115 26 июня - 10 июля
Дзержинского, 115/1 26 июня - 10 июля
Дзержинского, 117 26 июня - 10 июля
Дзержинского, 48 26 июня - 10 июля
Дзержинского, 50 26 июня - 10 июля
Дзержинского, 99 26 июня - 10 июля
Димитрова 2-й пр., 27 3 июля - 17 июля
Димитрова 2-й пр., 29 3 июля - 17 июля
Жлобы, 1/1 3 июля - 17 июля
Жлобы, 2 3 июля - 17 июля
Зиповская, 12 26 июня - 10 июля
Зиповская, 14 26 июня - 10 июля
Зиповская, 18 26 июня - 10 июля
Зиповская, 22 26 июня - 10 июля
Ипподромная, 49 А,А1,Б 3 июля - 17 июля
Ипподромная, 53 3 июля - 17 июля
Ипподромная, 53/1 3 июля - 17 июля
Ипподромный пр., 15 3 июля - 17 июля
Казачья, 18 26 июня - 10 июля
Казачья, 18/1 26 июня - 10 июля
Калинина, 350 3 июля - 17 июля
Калинина, 350/10 3 июля - 17 июля
Калинина, 350/11 3 июля - 17 июля
Калинина, 350/3 3 июля - 17 июля
Калинина, 350/4 3 июля - 17 июля
Калинина, 350/5 3 июля - 17 июля
Калинина, 350/6 3 июля - 17 июля
Калинина, 350/7 3 июля - 17 июля
Калинина, 350/8 3 июля - 17 июля
Калинина, 350/9 3 июля - 17 июля
Калинина, 350В 3 июля - 17 июля
Калинина, 352 3 июля - 17 июля
Калининградская, 36 3 июля 17 июля
Каляева, 1/2 3 июля - 17 июля
Каляева, 1/4 3 июля - 17 июля
Каляева, 2 3 июля - 17 июля
Карасунская Набережная, 73 26 июня - 10 июля
Карасунская Набережная, 73/1 26 июня - 10 июля
Карасунская Набережная, 79 26 июня - 10 июля
Карасунская Набережная, 81 26 июня - 10 июля
Карасунская Набережная, 83 26 июня - 10 июля
Карасунская Набережная, 83/1 26 июня - 10 июля
Карасунская Набережная, 89 26 июня - 10 июля
Карасунская Набережная, 91 26 июня - 10 июля
Карасунская Набережная, 93 26 июня - 10 июля
Карасунская Набережная, 97 26 июня - 10 июля
Карасунская Набережная, 99 ИТП-1 26 июня - 10 июля
Карасунская Набережная, 99 ИТП-2 26 июня - 10 июля
Карла Маркса, 14 3 июля - 17 июля
Карла Маркса, 18 3 июля - 17 июля
Кожевенная, 5 3 июля - 17 июля
Кожевенная, 6 3 июля - 17 июля
Кожевенная, 18 3 июля - 17 июля
Кожевенная, 22 3 июля - 17 июля
Кожевенная, 24 3 июля - 17 июля
Кожевенная, 26 3 июля - 17 июля
Кожевенная, 28 3 июля - 17 июля
Кожевенная, 30 3 июля - 17 июля
Кожевенная, 38 3 июля - 17 июля
Кожевенная, 40 3 июля - 17 июля
Кожевенная, 42 3 июля - 17 июля
Кожевенная, 42 корп.Е 3 июля - 17 июля
Кожевенная, 42/1 3 июля - 17 июля
Кожевенная, 44 3 июля - 17 июля
Кожевенная, 54/1 3 июля - 17 июля
Кожевенная, 54/2 3 июля - 17 июля
Кожевенная, 56 3 июля - 17 июля
Кожевенная, 58 3 июля - 17 июля
Кожевенная, 60 3 июля - 17 июля
Кожевенная, 62 3 июля - 17 июля
Кожевенная, 64 3 июля - 17 июля
Кожевенная, 66 3 июля - 17 июля
Колосистый пос., Гвардейская, 8 26 июня - 10 июля
Колосистый пос., Гвардейская 12 26 июня - 10 июля
Колосистый пос., Гвардейская 14 26 июня - 10 июля
Колосистый пос., Гвардейская 16 26 июня - 10 июля
Колосистый пос., Гвардейская 20 26 июня - 10 июля
Колосистый пос., Гвардейская 22 26 июня - 10 июля
Колосистый пос., Гвардейская 24 26 июня - 10 июля
Колосистый пос., Гвардейская 26 26 июня - 10 июля
Колосистый пос., Звездная, 5 26 июня - 10 июля
Колосистый пос., Звездная, 8 26 июня - 10 июля
Колосистый пос., Звездная, 11 26 июня - 10 июля
Колосистый пос., Звездная, 12 26 июня - 10 июля
Колосистый пос., Звездная 14 КЛУБ 26 июня - 10 июля
Колосистый пос., Звездная 14 ларь 26 июня - 10 июля
Колосистый пос., Звездная, 15/7 26 июня - 10 июля
Колосистый пос., Звездная 24 26 июня - 10 июля
Колосистый пос., Звездная, 26 26 июня - 10 июля
Колосистый пос., Звездная 28 26 июня - 10 июля
Колосистый пос., Звездная 30 26 июня - 10 июля
Колосистый пос., Звездная 32 26 июня - 10 июля
Колосистый пос., Звездная 34 26 июня - 10 июля
Колосистый пос., Звездная 36 26 июня - 10 июля
Колосистый пос., Звездная 40 26 июня - 10 июля
Колосистый пос., Звездная 42 26 июня - 10 июля
Колосистый пос., Звездная 44 26 июня - 10 июля
Колосистый пос., Звездный пер., 10 26 июня - 10 июля
Колосистый пос., Звездный пер., 12 26 июня - 10 июля
Колосистый пос., Звездный пер., 4 26 июня - 10 июля
Колосистый пос., Звездный пер., 6 26 июня - 10 июля
Колосистый пос., Звездный пер., 6/1 26 июня - 10 июля
Колосистый пос., Звездный пер., 8 26 июня - 10 июля
Колосистый пос., Макаренко 9 26 июня - 10 июля
Колосистый пос., Макаренко 11/1 Офис ЖБИ 26 июня - 10 июля
Колосистый пос., Макаренко 13 26 июня - 10 июля
Колосистый пос., Макаренко 13 26 июня - 10 июля
Колосистый пос., Макаренко 21 26 июня - 10 июля
Колосистый пос., Макаренко 23 26 июня - 10 июля
Колосистый пос., Макаренко, 15 26 июня - 10 июля
Колосистый пос., Макаренко, 17 26 июня - 10 июля
Колосистый пос., Макаренко, 19 26 июня - 10 июля
Колосистый пос., Макаренко, 25 26 июня - 10 июля
Колосистый пос., Макаренко, 27 26 июня - 10 июля
Колосистый пос., Макаренко, 31 26 июня - 10 июля
Колосистый пос., Макаренко, 33 26 июня - 10 июля
Колосистый пос., Макаренко, 35 26 июня - 10 июля
Колосистый пос., Макаренко, 37 26 июня - 10 июля
Колосистый пос., пер. Макаренко, 6а 26 июня - 10 июля
Колосистый пос., пер. Макаренко, 7 26 июня - 10 июля
Колосистый пос., пер. Макаренко, 7/1 26 июня - 10 июля
Колосистый пос., пер. Макаренко, 8 26 июня - 10 июля
Колосистый пос., пер. Макаренко, 11 26 июня - 10 июля
Колосистый пос., Прохладная 2 26 июня - 10 июля
Колосистый пос., Прохладная 4 26 июня - 10 июля
Колосистый пос., Прохладная 6 26 июня - 10 июля
Колосистый пос., Прохладная 8 26 июня - 10 июля
Колосистый пос., Прохладная 10 26 июня - 10 июля
Колосистый пос., Прохладная 12 26 июня - 10 июля
Колосистый пос., Прохладная 14 26 июня - 10 июля
Колосистый пос., Прохладная 18 26 июня - 10 июля
Колосистый пос., Прохладная, 8 26 июня - 10 июля
Колосистый пос., Прохладная, 14 26 июня - 10 июля
Колосистый пос., Прохладная, 16 26 июня - 10 июля
Кольцевая, 9 26 июня - 10 июля
Кольцевая, 38/1 26 июня - 10 июля
Кольцевая, 42 26 июня - 10 июля
Кольцевая, 44 26 июня - 10 июля
Кольцевая, 44а 26 июня - 10 июля
Коммунаров, 215/1 4 июля - 18 июля
Коммунаров, 215/1 Б.Б1 4 июля - 18 июля
Коммунаров, 215/1 Г15.Г16 4 июля - 18 июля
Коммунаров, 217 А 4 июля - 18 июля
Коммунаров, 219 4 июля - 18 июля
Коммунаров, 221/1 4 июля - 18 июля
Коммунаров, 221/2 4 июля - 18 июля
Коммунаров, 225 4 июля - 18 июля
Коммунаров, 225/1 4 июля - 18 июля
Коммунаров, 270, 270 корп.1 4 июля - 18 июля
Котовского, 39 3 июля - 17 июля
Котовского, 41 3 июля - 17 июля
Котовского, 42 3 июля 17 июля
Котовского, 42 корп.гараж 3 июля 17 июля
Котовского, 48 3 июля - 17 июля
Красная, 180 А,Б 4 июля - 18 июля
Красная, 180 Б,В 4 июля - 18 июля
Красная, 180/1 4 июля - 18 июля
Красная, 182 4 июля - 18 июля
Красная, 184 4 июля - 18 июля
Красная, 184/1 4 июля - 18 июля
Красная, 186 4 июля - 18 июля
Красная, 186 корп.Спортзал 4 июля - 18 июля
Красная, 188 4 июля - 18 июля
Красных Зорь, 23 3 июля - 17 июля
Кутузова, 16/1 26 июня - 10 июля
Лазурная, 66 3 июля - 17 июля
Лазурная, 68 3 июля - 17 июля
Ленина х., Стременная, 2/2 26 июня - 10 июля
Лиссабонская, 109 корп.20 26 июня - 10 июля
Лиссабонская, 109 корп.21 26 июня - 10 июля
Лиссабонская, 109 корп.22 26 июня - 10 июля
Лиссабонская, 109 корп.23 26 июня - 10 июля
Лиссабонская, 109 корп.24 26 июня - 10 июля
Лиссабонская, 109 корп.25 26 июня - 10 июля
Лиссабонская, 109 корп.26 26 июня - 10 июля
Лиссабонская, 109 корп.27 26 июня - 10 июля
Лиссабонская, 109 корп.28 26 июня - 10 июля
Лиссабонская, 109 корп.29 26 июня - 10 июля
Лузана, 4 26 июня - 10 июля
Лузана, 5 26 июня - 10 июля
Лузана, 8 26 июня - 10 июля
Лузана, 1 26 июня - 10 июля
Лузана, 10 26 июня - 10 июля
Лузана, 10/1 26 июня - 10 июля
Лузана, 12 26 июня - 10 июля
Лузана, 13 26 июня - 10 июля
Лузана, 14 26 июня - 10 июля
Лузана, 15 26 июня - 10 июля
Лузана, 17 26 июня - 10 июля
Лузана, 36 26 июня - 10 июля
Лузана, 38 26 июня - 10 июля
Лузана, 40 26 июня - 10 июля
Лузана, 41 26 июня - 10 июля
Лузана, 41/1 26 июня - 10 июля
Лузана, 46 26 июня - 10 июля
Лузана, 53 26 июня - 10 июля
Люберская, 10 26 июня - 10 июля
Люберская, 15 26 июня - 10 июля
Люберская, 17 26 июня - 10 июля
Люберская, 19 26 июня - 10 июля
Минская, 118/2 3 июля - 17 июля
Минская, 119/1 3 июля - 17 июля
Минская, 121 3 июля - 17 июля
Минская, 122 3 июля - 17 июля
Минская, 122/11 3 июля - 17 июля
Минская, 122/12 3 июля - 17 июля
Минская, 122/13 3 июля - 17 июля
Минская, 122/14 3 июля - 17 июля
Минская, 122/15 3 июля - 17 июля
Минская, 126 3 июля - 17 июля
Минская, 128 3 июля - 17 июля
Моросина, 11 26 июня - 10 июля
Моросина, 12 26 июня - 10 июля
Моросина, 14 26 июня - 10 июля
Моросина, 16 26 июня - 10 июля
Моросина, 18 26 июня - 10 июля
Моросина, 20 26 июня - 10 июля
Моросина, 22 26 июня - 10 июля
Московская, 2 3 июля - 17 июля
Московская, 2/1 3 июля - 17 июля
Московская, 42 26 июня - 10 июля
Московская, 46 26 июня - 10 июля
Московская, 48 26 июня - 10 июля
Московская, 52 26 июня - 10 июля
Новаторов, 2 26 июня - 10 июля
Новаторов, 3 26 июня - 10 июля
Новаторов, 4 26 июня - 10 июля
Новаторов, 5 26 июня - 10 июля
Новаторов, 6 26 июня - 10 июля
Новаторов, 7 26 июня - 10 июля
Новаторов, 9 26 июня - 10 июля
Новаторов, 9/1 26 июня - 10 июля
Новаторов, 13 26 июня - 10 июля
Новаторов, 16 26 июня - 10 июля
Новаторов, 19 26 июня - 10 июля
Новаторов, 20 26 июня - 10 июля
Новаторов, 21 26 июня - 10 июля
Новаторов, 23 26 июня - 10 июля
Одесская, 40 4 июля - 18 июля
Одесская, 42 4 июля - 18 июля
Одесская, 44 4 июля - 18 июля
Одесская, 46 4 июля - 18 июля
Пригородный пос., 52 3 июля - 17 июля
Пригородный пос., Болгарская, 12 3 июля - 17 июля
Пригородный пос., Болгарская, 12/1 3 июля - 17 июля
Пригородный пос., Болгарская, 12/2 3 июля - 17 июля
Пригородный пос., Болгарская, 12/3 3 июля - 17 июля
Пригородный пос., Болгарская, 12/4 3 июля - 17 июля
Пригородный пос., Донбасская, 2 3 июля - 17 июля
Пригородный пос., Донбасская, 5 3 июля - 17 июля
Пригородный пос., Донбасская, 6 3 июля - 17 июля
Пригородный пос., Донбасская, 8 3 июля - 17 июля
Пригородный пос., Победы, 31 3 июля - 17 июля
Пригородный пос., Победы, 32 3 июля - 17 июля
Пригородный пос., Победы, 32 маг. 3 июля - 17 июля
Пригородный пос., Победы, 33 3 июля - 17 июля
Пригородный пос., Победы, 35 3 июля - 17 июля
Пригородный пос., Победы, 36 3 июля - 17 июля
Пригородный пос., Сербская, 7 3 июля - 17 июля
Пригородный пос., Сербская, 7 блок нач. класс. 3 июля - 17 июля
Приймак, 1 26 июня - 10 июля
Приймак, 2 26 июня - 10 июля
Приймак, 3 26 июня - 10 июля
Приймак, 4 26 июня - 10 июля
Приймак, 6 26 июня - 10 июля
Приймак, 7 26 июня - 10 июля
Приймак, 8 26 июня - 10 июля
Рашпилевская, 325 26 июня - 10 июля
Рашпилевская, 327 26 июня - 10 июля
Рашпилевская, 329 26 июня - 10 июля
Рашпилевская, 331 26 июня - 10 июля
Рашпилевская, 333 26 июня - 10 июля
Рашпилевская, 333/1 26 июня - 10 июля
Рашпилевская, 335 26 июня - 10 июля
Рашпилевская, 337 26 июня - 10 июля
Рашпилевская, 339 26 июня - 10 июля
Рашпилевская, 341 26 июня - 10 июля
Рашпилевская, 343 26 июня - 10 июля
Рашпилевская, 345 26 июня - 10 июля
Рашпилевская, 347 26 июня - 10 июля
Репина, 20 26 июня - 10 июля
Репина, 22 26 июня - 10 июля
Репина, 24 26 июня - 10 июля
Репина, 28 26 июня - 10 июля
Репина, 36 26 июня - 10 июля
Репина, 38 26 июня - 10 июля
Репина, 40 26 июня - 10 июля
Репина, 42 26 июня - 10 июля
Российская, 74/1 26 июня - 10 июля
Российская, 77 26 июня - 10 июля
Российская, 94 26 июня - 10 июля
Российская, 98 26 июня - 10 июля
Российская, 100 26 июня - 10 июля
Российская, 128 26 июня - 10 июля
Российская, 130 26 июня - 10 июля
Российская, 132 26 июня - 10 июля
Российская, 134 26 июня - 10 июля
Российская, 136 26 июня - 10 июля
Российская, 138 26 июня - 10 июля
Российская, 140 26 июня - 10 июля
Рылеева, 354 3 июля - 17 июля
Рылеева, 356 3 июля - 17 июля
Рылеева, 358 3 июля - 17 июля
Рылеева, 360 3 июля - 17 июля
Садовая, 12 26 июня - 10 июля
Садовая, 14 26 июня - 10 июля
Садовая, 223 4 июля - 18 июля
Садовое Кольцо, 1 26 июня - 10 июля
Садовое Кольцо, 3 26 июня - 10 июля
Садовое Кольцо, 13 26 июня - 10 июля
Свободная, 51 3 июля 17 июля
Свободы, 2 26 июня - 10 июля
Свободы, 6 26 июня - 10 июля
Свободы, 10 26 июня - 10 июля
Свободы, 11 26 июня - 10 июля
Свободы, 15 26 июня - 10 июля
Свободы, 15/1 26 июня - 10 июля
Свободы, 20 26 июня - 10 июля
Свободы, 23 26 июня - 10 июля
Севастопольская, 2 3 июля - 17 июля
Севастопольская, 2/1 3 июля - 17 июля
Севастопольская, 2/2 3 июля - 17 июля
Севастопольская, 2/3 3 июля - 17 июля
Севастопольская, 3 3 июля 17 июля
Севастопольская, 4 3 июля - 17 июля
Севастопольская, 5 3 июля - 17 июля
Севастопольская, 6 3 июля - 17 июля
Севастопольская, 6/1 3 июля - 17 июля
Севастопольская, 9 3 июля - 17 июля
Северная, 247 3 июля 17 июля
Северная, 253 3 июля 17 июля
Северная, 255 3 июля 17 июля
Северная, 261 3 июля 17 июля
Северная, 263 3 июля 17 июля
Северная, 263/1 3 июля 17 июля
Северная, 264 3 июля 17 июля
Северная, 265 3 июля 17 июля
Северная, 267 3 июля - 17 июля
Северная, 288 3 июля 17 июля
Северная, 290 3 июля 17 июля
Северная, 300 3 июля 17 июля
Северная, 302 3 июля 17 июля
Северная, 308 3 июля 17 июля
Селекционная, 13 26 июня - 10 июля
Селекционная, 15 26 июня - 10 июля
Селекционная, 17 26 июня - 10 июля
Селекционная, 19 26 июня - 10 июля
Серова, 11 корп.1 4 июля - 18 июля
Серова, 15 4 июля - 18 июля
Серова, 6 4 июля - 18 июля
Серова, 7 4 июля - 18 июля
Скорняжная, 3/1 3 июля - 17 июля
Стасова, 10 3 июля 17 июля
Стахановская, 2 26 июня - 10 июля
Стахановская, 4 26 июня - 10 июля
Стахановская, 6 26 июня - 10 июля
Стахановская, 8 26 июня - 10 июля
Стахановская, 8/1 26 июня - 10 июля
Стахановская, 10 26 июня - 10 июля
Стахановская, 12 26 июня - 10 июля
Стахановская, 16 26 июня - 10 июля
Стахановская, 16/1 26 июня - 10 июля
Стахановская, 24 26 июня - 10 июля
Стахановская, 26 26 июня - 10 июля
Стахановская, 28 26 июня - 10 июля
Строителей, 5/1 26 июня - 10 июля
Строителей, 7 26 июня - 10 июля
Строителей, 23 А,А1,Б,Б,Б,В,Г,Д,Е,Ж,З 26 июня - 10 июля
Трудовая 3-я, 1/3 26 июня - 10 июля
Тургенева, 17 3 июля - 17 июля
Тургенева, 140/1 26 июня - 10 июля
Тургенева, 140/2 26 июня - 10 июля
Тургенева, 140/3 26 июня - 10 июля
Тургенева, 142 26 июня - 10 июля
Тургенева, 144 26 июня - 10 июля
Тургенева, 146 26 июня - 10 июля
Тургенева, 148 26 июня - 10 июля
Тургенева, 148/1 26 июня - 10 июля
Тургенева, 148/2 26 июня - 10 июля
Тургенева, 150 26 июня - 10 июля
Тургенева, 150/1 26 июня - 10 июля
Тургенева, 152 26 июня - 10 июля
Тургенева, 154 26 июня - 10 июля
Тургенева, 156 26 июня - 10 июля
Тургенева, 158 26 июня - 10 июля
Тургенева, 162 26 июня - 10 июля
Тургенева, 164 26 июня - 10 июля
Тургенева, 166 26 июня - 10 июля
Тургенева, 170 26 июня - 10 июля
Тургенева, 172 26 июня - 10 июля
Тургенева, 185 26 июня - 10 июля
Тургенева, 187 26 июня - 10 июля
Тургенева, 187 Б 26 июня - 10 июля
Тургенева, 189 26 июня - 10 июля
Тургенева, 189/6 26 июня - 10 июля
Тургенева, 191 26 июня - 10 июля
Тургенева, 193 26 июня - 10 июля
Тургенева, 195, 195В 26 июня - 10 июля
Тургенева, 197 26 июня - 10 июля
Тургенева, 199 26 июня - 10 июля
Тургенева, 199/1 26 июня - 10 июля
Тургенева, 199/2 26 июня - 10 июля
Тургенева, 201 26 июня - 10 июля
Тургенева, 203 26 июня - 10 июля
Тургенева, 205 26 июня - 10 июля
Тургенева, 207 26 июня - 10 июля
Тургенева, 209 26 июня - 10 июля
Тургенева, 211 26 июня - 10 июля
Тургенева, 213 26 июня - 10 июля
Тургенева, 215 26 июня - 10 июля
Тургенева, 215/1 26 июня - 10 июля
Тургенева, 217 26 июня - 10 июля
Урицкого, 6 3 июля - 17 июля
Циолковского, 18 общ. 3 июля - 17 июля
Циолковского, 20 3 июля - 17 июля
Циолковского, 26 3 июля - 17 июля
Черкасская, 26 26 июня - 10 июля
Черкасская, 28 26 июня - 10 июля
Чкалова, 167 3 июля 17 июля
Шоссе Нефтяников, 32 26 июня - 10 июля
Шоссе Нефтяников, 36 26 июня - 10 июля
Шоссе Нефтяников, 38 26 июня - 10 июля
Шоссе Нефтяников, 38 1Н 26 июня - 10 июля
Шоссе Нефтяников, 38 Л1 26 июня - 10 июля
Шоссе Нефтяников, 38 У 26 июня - 10 июля
Шоссе Нефтяников, 38 Ф 26 июня - 10 июля
Шоссе Нефтяников, 38 Щ 26 июня - 10 июля
Шоссе Нефтяников, 39 26 июня - 10 июля
Шоссе Нефтяников, 40 Х 26 июня - 10 июля
Шоссе Нефтяников, 42 26 июня - 10 июля
Шоссе Нефтяников, 44 26 июня - 10 июля
Шоссе Нефтяников, 51 26 июня - 10 июля
Шоссе Нефтяников, 53 26 июня - 10 июля
Шоссе Нефтяников, 65 26 июня - 10 июля
Шоссе Нефтяников, 67 26 июня - 10 июля
Щедрая, 20 26 июня - 10 июля