Недетский срок. В Адыгее пойдет под суд несовершеннолетний уголовник-рецидивист

На время расследования молодого человека отправили в изолятор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адыгее завершилось расследование по резонансному делу. В подозреваемых – несовершеннолетний житель республики, который в течении года кошмарил население села Красногвардейское. Подросток причастен к серии краж. Дома односельчан обносил как в одиночку, так и с подельниками.

- Завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего жителя села Красногвардейское Красногвардейского района. Молодой человек обвиняется в шести эпизодах краж. Преступления были совершенных при различных обстоятельствах, в том числе группой лиц по предварительному сговору с другим несовершеннолетним, а также с незаконным проникновением в жилище, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Адыгее.

По данным следствия, парень проникал во дворы домовладений, где стояли автомобили. Как правило, доверчивые селяне оставляли машины у себя дома незапертыми. Этим и пользовались воришки. Они обыскивали бардачки и забытые сумки. За год банда украла более 224 тыс. рублей.

- Две кражи были совершены обвиняемым в составе группы лиц по предварительному сговору с другим несовершеннолетним и 22-летним местным жителем, - дополнили следователи. – У каждого члена банды была своя роль.

Так, один из злоумышленников выманивал потерпевшего из домовладения. Пока, один друг отвлекал хозяина, другой шарил по столам и полкам в доме. Украденное члены банды делили между собой.

Несмотря на юный возраст, лидер компании уже имел судимость за аналогичные преступление. В возрасте 16 лет его приговорили к 2,6 годам условного срока. В период расследования нового уголовного дела по ходатайству следователя он находился в следственном изоляторе.

Соучастникам несовершеннолетнего также предъявлено обвинение в совершении преступления. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором Красногвардейского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.