Почувствовали на третьем этаже. Жителей Анапы испугало землетрясение

Жители Анапы сообщили о подземных толчках. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вечером 22 июня жителей Анапы испугали подземные толчки. Их почувствовали жители разных районов курорта – от центра города, до окраин.

- В Сукко дети ощутили на втором этаже дома. Я на улице вообще не почувствовала. А у нас на Горгиппии хорошо тряхануло. Стол аж подпрыгнул, - делились впечатлениями горожане.

По данным сейсмологов, землетрясение произошло в Черном море в районе Новороссийска на расстоянии 73км от Анапы.

- Подземные толчки зафиксировали 22 июня в 19:00 в 30 км к юго-западу от Анапы на глубине 10 км в море. Магнитуда составила 3,6, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Ученые считают, после разрушительное турецкое землетрясение в феврале 2023 года положило начало сейсмоактивности по всему миру и в Черноморском регионе в частности. Правдивость этих предположений уже почувствовали на себе жители Туапсе, которые жаловались на подземные толчки на протяжении всего мая. По данным МЧС, в районе произошли четыре толчка и серия поменьше.

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в 59 км от Севастополя 22 июня. Крымчане в социальных сетях отмечают, что действительно ощутили подземные толчки. Сейсмологи спрогнозировали повторение «дрожи земли», однако предсказать точно время и место невозможно.