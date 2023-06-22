С октября повысят зарплаты. Минздрав провел беседу после забастовки водителей «скорой помощи» на Кубани

С водителями встретились представители краевого минздрава

В Гулькевичском районе Краснодарского края водители «скорой помощи» устроили забастовку якобы из-за низкой зарплаты, сокращения отпусков и невыдачи тринадцатой зарплаты. Работники массово написали заявления на увольнение – уйти хотели 25 шоферов из 28.

- Мы пытаемся достучаться до руководства, хотим, чтобы нас услышали. Есть желание работать только у пенсионеров, - отмечали водители, жалуясь, что получают по 22 тысячи рублей в месяц.

Пресечь попытку массового увольнения приехали сотрудники краевого минздрава. В районной больнице состоялась встреча с руководством и всеми водителями «скорой».

- 22 июня в Гулькевичи состоялась встреча с водителями «скорой» с участием руководителя Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи и сотрудников министерства здравоохранения края, - сообщили в оперштабе Краснодарского края.

На встрече рассмотрели и обсудили несколько насущных вопросов, по некоторым из них сотрудникам дали подробные разъяснения. Например, что отпуск длится 42 календарных дня и его сокращения не планировалось. Кроме этого, водителей пообещали обеспечить спецодеждой.

- Конкурсные процедуры по закупке спецодежды включены в план-график закупок на июль 2023 года, они будут организованы в первоочередном порядке, - отметили на собрании.

По поводу уровня заработной платы на встрече представители краевого минздрава сообщили, что по данной категории работников он соответствует среднекраевой. Но при этом, зарплату планируется повысить через четыре месяца.

- В 2023 году отмечен рост заработной платы данной категории работников Гулькевичской ЦРБ в сравнении с уровнем 2022 года. С 1 октября этого года запланировано очередное повышение заработной платы, - сообщили в оперативном штабе со ссылкой на министерство здравоохранение региона.

Работникам сохранены установленные гарантии и компенсации.