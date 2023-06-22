В вольерном комплексе Кавказского заповедника в Красной Поляне у оленей и туров появилось потомство

Малыши уже исследуют территорию. Фото: t.me/kavkazzapoved

В вольерном комплексе экоцентра «Лаура» Кавказского заповедника случился «бэби бум». Потомство появилось сразу в нескольких звериных семьях. С разницей в несколько недель стали мамами две турицы. Сейчас на территории экоцентра в общей сложности подрастают трое турят.

- Детеныши подрастут, и если среди них есть самец, то отец турят будет считать его соперником, что приведет к сражениям за территорию. Нам этого конечно не надо. А если окажутся все самки, то, вполне возможно, они здесь и останутся жить, - рассказал специалист отдела экологического просвещения Кавказского заповедника Иван Воробьев.

Как только малыши окрепнут и матери подпустят к ним сотрудников центра, станет известен пол животных и их дальнейшая судьба. Самочки останутся жить в вольерном комплексе «Лаура». Самцы переедут на кордон Гузерипль в Адыгею.

Крошечный олененок пока пуглив, но любопытен. Фото: t.me/kavkazzapoved

- Пополнение произошло и в семействе пятнистых оленей, неделю назад там появился на свет Бэмби, - похвастались в пресс-службе заповедника.

Большеглазый и длинноногий олененок уже перестал прятаться от людских глаз в вольере и приступил к изучению территории. Правда, под бдительным надзором матери.

Непоседливые енотики во всем подражают родителям. Фото: t.me/kavkazzapoved

Подрастает новое поколение и в вольере енотов. Полосатое непоседливое семейство воспитывает шестерых детенышей.

Регулярное появление потомства у обитателей вольеров значит, что животным в полувольных условиях максимально комфортно и безопасно. Они хорошо себя чувствуют и получают сбалансированное питание.