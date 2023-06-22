Полицейские Сочи нашли 41 литр контрафактного алкоголя в клубе, где отравились подростки

В ночном клубе спаивали подростков.

Ночной клуб, в баре которого 20 июня отравились девочки-подростки, проверили полицейские. Стражи порядка изучили алкоголь, который наливали в заведении и пришли к шокирующим выводам. Бармены предлагали своим клиентам некачественные напитки.

- Изъят 41 литр спиртных напитков, которые посетителям заведения продавали без сопроводительных документов. Также полицейские обнаружили семь литров алкогольной продукции без акцизных марок, - рассказал начальник полиции УВД по Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Папанов.

Виски, коньяк, вино – бутылки со звучными названиями, оказалось, были не просто с некачественным содержимым. Напитки оказались опасны для здоровья. Два дня назад сюда пришла группа подростков-поклонников реп-исполнителя PINQ. Перед выступлением кумира ребята решили расслабиться и выпить. Но уже после начала концерта сразу двум 14-летним девочкам стало так плохо, что потребовалась неотложка. С тяжелой интоксикацией школьниц доставили в больницу.

- Подростки нуждались в медицинской помощи. На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские и бригада скорой помощи, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полицейские изъяли и направили на экспертизу алкогольную продукцию с признаками контрафактности. После того, как станут известные результаты, стражи порядка примут законное процессуальное решение.

Кроме того, руководство заведения привлекут к ответственности за продажу алкогольной продукции молодым людям до 18 лет.

Поили алкоголем детей. Перед концертом рэпера PINQ в Сочи в больницу с отравлением попали две 14-летние девочки

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