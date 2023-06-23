Прав нет, а машина бабушки. В иномарке сгорела 16-летняя девушка после ДТП, которое утроил 19-летний парень в Краснодаре

Фото: mvd23krasnodar

В ночь на 23 июня в Краснодаре произошло жесткое ДТП. 19-летний парень на иномарке на скорости влетел в дерево, после столкновения машина вспыхнула, как спичка. Водителю удалось спастись, а пассажирка погибла от полученных травм.

- Авария произошла в 23:26 при повороте на поселок Краснолит. 19-летний местный житель, управляя иномаркой, не справился с управлением и влетел в дерево. После столкновения произошло возгорание машины. В результате ДТП на месте аварии скончалась 16-летняя девушка, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Фото: mvd23krasnodar

Водитель сильно пострадал, парня в тяжелом состоянии госпитализировали. Он находится под наблюдением врачей, медики делают все возможное, чтобы спасти пострадавшего.

Фото: mvd23krasnodar

Известно, что молодой водитель сел за руль, не имея прав.

- Молодой человек не имел права управления автомобилем, так как ему не выдавалось водительское удостоверение. А машина принадлежит бабушке, с которой он проживает на постоянной основе, - добавили в полиции.

Фото: mvd23krasnodar

В настоящее время по факту смертельной аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

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