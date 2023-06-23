Солнце раскалит воздух до +31 градуса. В последние выходные июня на Кубани будет жарко и без дождей

Пляжи на выходных будут ломиться о людей. Фото: Олег УМАРОВ

Затяжной сезон дождей на Кубани похоже заканчивается. После серии штормовых предупреждений, ливней и гроз в регион приходит привычная для этого времени года погода. Насладится солнцем и чистым небом без дождей можно уже в ближайшие выходные. Синоптики единодушно дают благоприятный прогноз.

- Краснодарский край останется под влиянием антициклона, с характерной для него относительно малооблачной и сухой погодой с большим суточным ходом температуры, - рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Телеграм-канале.

Метеоролог отметил, что 24 и 25 июня на территории края будут зафиксированы первые +30 градусов в этом летнем сезоне.

- Температура воздуха днем +28…+33 градусов, в горах +20…+25. При этом под влиянием зоны повышенного атмосферного давления, будут наблюдаться порывы восточного ветра с переходом на западный до 12 м/с, - отметили в Краснодарском центре по гидрометеорологии.

Пляжи на Черноморском побережье в выходные дни без сомнения будут переполнены. На курортах не будет дождей, а столбики термометров поднимутся до «жарких» отметок. Днем 24 и 25 июня воздух прогреется до +26…+31 градуса.

ТЕМПЕРАТУРА МОРСКОЙ ВОДЫ

Ейск +23 градуса Приморско-Ахтарск +24 градуса Темрюк +23 градуса Анапа +21 градус Новороссийск +22 градуса Туапсе +23 градуса Геленджик +23 градуса Сочи + 23 градуса.