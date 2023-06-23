В больнице скончался 19-летний виновник смертельного ДТП в Краснодаре

Фото: mvd23krasnodar

Жесткая авария случилась в Краснодаре в 23:26 22 июня. 19-летний парень на иномарке, которую взял у своей бабушки, разогнался на трассе и не вписался в поворот. 16-летняя пассажирка погибла на месте. Утром 23 июня стало известно, что в больнице скончался и сам водитель.

- 19-летний парень скончался в больнице, подтверждаю, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Машина превратилась в груду искореженного металла, в которой даже сложно разобрать марку иномарки.

Фото: mvd23krasnodar

Напомним, 19-летний водители не справился с управление при повороте на поселок Краснолит, иномарка влетела в дерево и загорелась. Девушку спасти не смогли, а парня экстренно госпитализировали, он еще подавал признаки жизни. Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось.

Известно, что 19-летний краснодарец жил с бабушкой. Прав на управление машиной у него не было.

Сейчас по факту смертельного ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.