Будущие агрономы учатся управлять урожаем

Фото: Елена Оболонская

У краснодарского АПК большие перспективы для роста. В этом уверены студенты Кубанского ГАУ после изучения передового опыта сельскохозяйственного производства в одном из крупнейших российских сельхозпредприятий. Драйвером для отрасли выступают новые технологии минерального питания растений.

«Найди 10 отличий»

Тест на внимательность для будущих агрономов вовсе не веселые картинки, а настоящий полевой эксперимент. Ведь отличия приходится искать между совершенно одинаковыми на вид растениями подсолнечника. Какая у них высота, сколько листьев и какого размера. Приходится проходить поле по диагонали, приседать и рассматривать растения через определенное количество шагов.

Ребята делают это вдумчиво, с увлечением фотографируя нестандартные экземпляры, чтобы задать вопросы своим кураторам.

- Я люблю покупать семечки и готовлю на подсолнечном масле каждый день. Сегодня ценность этих продуктов для меня выросла в разы, потому что я ощутила на себе, сколько нужно вложить труда в их производство, - говорит студентка Ева Воликова.

Практическое занятие для второкурсников факультета агрохимии и защиты растений организовали «ФосАгро-Кубань» - традиционный партнер кубанских аграриев в сфере минерального питания растений, а также один из крупнейших сельхозпроизводителей страны - Агрохолдинг «СТЕПЬ».

Сотрудничество с профильными вузами и участие в подготовке кадров для АПК - стратегическое направление для обеих компаний.

«ФосАгро-Кубань» входит в российскую сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (Группа «ФосАгро»), которая еще пять лет назад открыла в КубГАУ специализированный учебный центр и регулярно проводит на его базе лекции для студентов.

Фото: Елена Оболонская

КСТАТИ

«ФосАгро-Регион» работает с отраслевыми аграрными вузами на всех территориях своего присутствия. К примеру, в соседней Ростовской области эксперты «ФосАгро-Дон» проводят лекционные занятия и выездные семинары для студентов Донского ГАУ. На базе Ставропольского ГАУ также действует учебный центр, где проходят занятия для будущих растениеводов. Кроме того, в университетах идет практическая работа в учебно-опытных хозяйствах.

В партнерстве с Агрохолдингом «СТЕПЬ» занятие проходит впервые, гостей принимали на площадке Краснодарского кластера Агрохолдинга. В планах систематизировать подобные проекты. Темой первого совместного занятия стал подсолнечник - одна из важнейших сельскохозяйственных культур в России.

Подсолнухи - основа завтрашнего дня

Не зря подсолнечник называют «золотым семечком»: для многих хозяйств он - основа экономики, культура, которая приносит прибыль. Но прибыль может сильно зависеть от технологий. И только специалист знает, как избежать лишних расходов, получить большой и качественный урожай.

В Агрохолдинге «СТЕПЬ», который посетили студенты по приглашению «ФосАгро-Кубань», поиски новых, более совершенных и прибыльных технологических решений не прекращаются никогда.

Студентам рассказали о всех возможных технологиях возделывания почв: от традиционных до No-Till, продемонстрировали опытные поля, показали парк сельскохозяйственной техники, познакомили с уникальным оборудованием - собственной разработкой инженерной службы «СТЕПИ».

Фото: Елена Оболонская

С кем дружить агроному

Агрегат, который способен одновременно выполнять несколько агротехнических операций, вдохновил многих студентов на собственные научные и технические изыскания. Кто-то нашел здесь тему для реферата, а кто-то и для будущей дипломной работы. Новое оборудование может одновременно вносить удобрения в жидкой форме, а также проводить поверхностное или глубокое рыхление почвы. Подходит для работы на полях, где выращивается сахарная свекла, подсолнечник, кукуруза и другие популярные культуры.

- Это впечатляющий пример импортозамещения и возможность оптимизации затрат. И то, что предприятие развивает технологии работы с жидкими удобрениями - очень перспективно для отрасли, особенно в кубанском климате, - отметил студент Илья Кузнецов.

Его однокурсник Богдан Примаченко сделал вывод о том, что в современном сельском хозяйстве агроному нужно работать в тесном сотрудничестве с инженерами, а также с IT-специалистами.

- Это уже неотъемлемая часть профессии. Многофункциональная техника, которая управляется с помощью программного обеспечения, - наши рабочие инструменты. Отрасль АПК уже настолько высокотехнологична, что в ней нельзя работать по старинке, нужно экспериментировать, чтобы развиваться, - считает он.

В Агрохолдинге «СТЕПЬ» рассказали, что развивают применение жидкого комплексного удобрения APALIQUA NP 11:37 (ЖКУ) не первый год. Оно эффективно в условиях дефицита влаги, лучше усваивается растениями и имеет пролонгированное действие. Его успешно применяют на сахарной свекле. А в этом году проводят совместный полевой опыт с «ФосАгро-Кубань» на подсолнечнике. Вот почему студентам предложили провести беглый фенологический учет на поле - как разные дозировки удобрений влияют на развитие растений. Конечно, окончательные выводы можно будет сделать только после уборки урожая, но положительное влияние видно уже сейчас: растения, которые получили оптимальную дозировку удобрения, более развиты.

Фото: Елена Оболонская

Откуда растут рекорды

- Краснодарский край - житница России, здесь плодородные земли, хороший климат. Но бывают и экстремальные погодные условия: засуха, жара, ливни, ветра, все это негативно сказывается на урожае и может свести на нет весь труд агронома, - рассуждает в ходе занятия студентка Евгения Ильина.

Она узнала, что применение ЖКУ помогает решить много производственных вопросов: растения получают необходимые для роста элементы питания в доступной форме, и они начинают работать сразу, даже в условиях засухи.

- Я хочу работать по специальности, с детства увлечена растениями. Мне очень интересно узнать результаты этого опыта на подсолнечнике и самой поучаствовать в проведении подобных исследований на разных культурах. Ведь это будущее нашего агропрома, - говорит Евгения.

А вот и место, откуда начинаются все полевые рекорды: после посещения агрохолдинга для студентов провели экскурсию в центр дистрибуции «ФосАгро-Кубань» в Каневском районе. В Краснодарском крае работают пять современных центров дистрибуции компании. Каневской - крупнейший по объемам хранения и поставок. Здесь уже все готово для обеспечения аграриев минеральными удобрениями для осеннего сева.

Наличие запасов минеральных удобрений вблизи сельхозугодий позволяет земледельцам заблаговременно закупать минеральные удобрения, соблюдать оптимальные агрономические сроки их внесения, снижать транспортные издержки на доставку удобрений к полям.

- Впервые вижу такие объемы минеральных удобрений, это очень впечатляет! Меня поразила автоматизация всех процессов: выгрузки, отгрузки и погрузки удобрений, насколько четко все организовано. Это сокращает время - главный производственный ресурс агронома, - поделился впечатлениями студент Игорь Куранов.

Фото: Елена Оболонская

Кадровый голод не грозит АПК

Многие из студентов выразили желание прийти на практику в «ФосАгро-Кубань» и Агрохолдинге «СТЕПЬ», ведь именно такие крупные компании стоят сегодня в авангарде технологического развития отрасли и предоставляют максимум возможностей для профессиональной самореализации работников.

- Мы рады, что наши студенты могут знакомиться с новациями в сфере АПК в числе первых благодаря «ФосАгро-Регион» и его партнерам. Подобные занятия проводятся регулярно, это повышает качество подготовки специалистов и способствует развитию отрасли, - считает декан факультета агрохимии и защиты растений Иван Лебедовский.

- Новые технологии минерального питания растений - один из драйверов роста отечественного АПК. Наличие у молодых специалистов практического опыта их применения - это очевидное преимущество, которое мы учитываем при расширении собственной агрономической службы. Мы готовы сегодня и в дальнейшем инвестировать в работу с региональными аграрными вузами, предоставляя наши ресурсы для подготовки нового поколения аграриев, - отметил Андрей Вовк, генеральный директор «ФосАгро-Регион».

- Формирование нового технологичного образа сельского хозяйства России - одна из стратегических задач Агрохолдинга «СТЕПЬ». Создавая пространство для успешной реализации профессионального потенциала молодых специалистов, мы расширяем поле возможностей для талантливой молодежи. Именно молодые специалисты способствуют формированию новых идей и внедрению современных технологий - движущей силы развития для сельских территорий и предприятий, - заявил Андрей Недужко, генеральный директор Агрохолдинга «СТЕПЬ».