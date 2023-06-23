«Фасад красивый, а на задворках амброзия по пояс». Состояние фельшерского пункта в Северском районе раскритиковали пациенты

ФАП соседствует с другими помещениями

Состояние сельского ФАПа в Северском районе Кубани вызвал критику местных жителей. Речь идет о фельшерско-акушерском пункте в хуторе Оазис.

Его пациенты записали видео и показали здание учреждения, где оказывают первичную медицинскую помощь. Фасад выглядит презентабельно, но на задворках хоть и старенького, но выбеленного пунтка открылась печальная картина.

- Здесь амброзия по пояс. А это главный аллерген на Кубани. Окна выбиты с торца, - говорят местные.

В минздраве Краснодарского края рассказали, что помещения, о которых идет речь на видео, законсервированы и под ФАП не используются. Приминение им должна найти районная власть.

- В хуторе Оазис Северского района работает фельдшерско-акушерский пункт. В апреле 2023 года в здании заменили окна и двери, устранили дефекты и побелили стены и потолки, обновили мебель и оборудование, благоустроили территорию. ФАП расположен в здании площадью 70 квадратных метров 1965 года постройки и занимает 21,8 квадратных метров. Отремонтированных помещений достаточно для обслуживания населения хутора. Остальные помещения закрыты на консервацию. В настоящее время совместно с администрацией Северского района решается вопрос о дальнейшем использовании данных помещений, - сообщили "КП"-Кубань" в ведомстве.

По данным минздрава, расстояние от хутора Оазис до станицы Новодмитриевской, где расположено ближайшее медицинское учреждение Новодмитриевская амбулатория - 10 км, от Афипской районной больницы – 15 км. Оказание скорой медицинской помощи обеспечивается одной бригадой скорой помощи, дислоцирующейся в станице Новодмитриевская. Время доезда бригады при оказании скорой помощи при 1-2 категории срочности вызова составляет до 20 минут. Кроме того, при поступлении вызова данной категории срочности к месту оказания медицинской помощи направляется ближайшая расположенная бригада, определяемая по системе спутниковой навигации Глонасс.