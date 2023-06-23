«Я очень слаба». Мама девочки «с маской Бэтмена» озвучила новую причину невозврата в Россию

Луна

Американка Луна Феннер не прилетит в Краснодар для продолжения лечения у доктора Павла Попова. По крайней мере пока. Тому несколько причин.

- Мы долго думали над тем, лететь ли нам сейчас в Россию. Но пока слишком много обстоятельств этому препятствуют. Выяснилось, что у меня болезнь Хашимото, - сообщила мама Луны Кэрол Феннер. - И я очень слаба.

Этот диагноз ставят людям с нарушением функции щитовидной железы. Похоже Кэрол (Каролина - в Бразилии, авт.) необходима гормонозаместительная терапия.

Напомним, женщина признавалась, что Луна была для нее долгожданным и единственным ребенком. Врачи в Бразилии, откуда она родом, не давали ей шансов родить из-за сахарного диабета. А когда Кэрол все-таки забеременела, отправили ее на больничную койку на весь срок под строгое наблюдение.

Когда Луна родилась, для Кэрол началась новая борьба. Теперь за внешность и здоровье дочери.

Именно для этого она три года она перелетала океан, чтобы избавить Луну от огромного меланоцитарного невуса на лице. В конце 2021 года уродливое родимое пятно было практически удалено (за исключением небольшой области вокруг век). Луна вместе с мамой отправились домой. Но обещали вернуться.

Пока этим планам не удается сбыться.