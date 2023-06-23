Крыша рухнула от огня. В Краснодаре сгорел огромный магазин «Светофор»

От магазина почти ничего не осталось. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по краю

Магазин "Светофор" вспыхнул в Краснодаре в районе 17 часов. Этот огромный торговый комплекс с товарами эконом-класса располагался на Ростовском шоссе. В кубанской столице 23 июня воздух прогрелся до 35 градусов. Это первый, по-настоящему жаркий, день июня.

От магазина почти ничего не осталось. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по краю

Поэтому огонь распространился молниеносно. Уже в 17.23 на пульт диспетчеров пожарной части позвонили с тревожным сообщением. Потушить вспыхнувший павильон собственными силами работники магазина не смогли.

- В 17.24 пожарные рассчеты уже выехали на место. По приезду выяснилось, что площадь пожара не менее 400 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сразу несоклько пожарных рассчетов прибыли на место. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по краю

Спустя полчаса площадь увеличилась еще вдвое.

- От температуры рухнула кровля. Пожарные рассчеты продолжают тушить, - уточнили в ведомстве.

На месте ЧП развернули штаб. Огонь удалось локализовать.