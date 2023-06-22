Ведут себя по-хамски, а в салоне бардак. Мэр Новороссийска проехался в общественной маршрутке и ужаснулся

Утром в общественном транспорте многолюдно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко утром 23 июня проинспектировал работу и удобства городского общественного транспорта. Ради чистоты эксперимента чиновник не стал объявлять о решение накануне, а на остановку общественного транспорта отправился в одиночку, без замов и помощников.

- Дорогие новороссийцы и гости нашего города. Сегодня я решил провести эксперимент и проехаться на маршрутке. Хочу проверить, как перевозчики выполняют свои обязательства. Есть ли кондиционеры, работают ли они, какое санитарное состояние в салоне, принимается ли оплата безналичным способом, - сообщил Андрей Кравченко подписчикам своего телеграмм-канал находясь уже рядом с остановочным павильоном.

В качестве отправной точки был выбран 14 микрорайон города-героя, где проживает градоначальник с семьей. Конечная – улица Советов, 18, там располагается администрация Новороссийска.

Первой к остановке подъехала маршрутка №17. На нового пассажира сначала никто из попутчиков не обратил внимание. Но белоснежная накрахмаленная и выглаженная рубашка с длинными рукавами, да темные брюки все же выдали мэра Кравченко. В новороссийских маршрутках жарко и душно даже ранним утром. Для путешествия таким транспортом выбирать лучше что-то более народное, например, излюбленные отдыхающими туристами майки-сетки и бриджи.

Андрей Кравченко в качестве тайного пассажира проверил удобства общественного транспорта. Фото: соцсети.

- Еду я сегодня на работу и вижу, мэр напротив меня сидит. Без замов, один. Думаю, точно показалось. А тут он еще место мне уступил и стоя дальше поехал. Я от удивления даже свою остановку чуть не проехала, - делились горожане впечатлениями от поездки.

Обычно маршрут от дома до работы у Андрея Кравченко занимает чуть более 16 минут на служебном автомобиле. Общественным автобусом оказалось чуть дольше получаса. Но не это шокировало сити-менеджера. А грязь в салоне и грубость водителей.

- Недоволен, конечно, поведением водителя. Ведут себя по-хамски. Будем повышать культуру их общения с детьми и взрослыми пассажирами. А еще недоволен санитарным состоянием машин. Будет чаще контролировать, - поделился впечатлением Андрей Кравченко после поездки.

По словам градоначальника, маршрутка оказалась идеальным местом, чтобы с утра испортить себе настроение с утра пораньше и на весь день.

- Спасибо, что на личном опыте убедились в неудобствах нашего транспорта! Езжу редко, т к есть вахта рабочая. Но когда пользуюсь городскими маршрутками, некоторые водители разговаривают во время движения по телефону, резко тормозят, а ведь салон набит людьми. Будем надеяться, что прислушаются к главе города, - отреагировали горожане на эксперимент.

Зато мэр удовольствием пообщался с пассажирами. Узнал, что не все знают, где найти информацию о плановых и аварийных отключениях. Рассказал им где искать всю оперативную и достоверную информацию о событиях в Новороссийске.