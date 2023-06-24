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Общество24 июня 2023 7:46

Вениамин Кондратьев: Краснодарский край поддерживает Владимира Путина

Губернатор отреагировал на заявление Президента России
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Вениамин Кондратьев выразил поддержку Владимиру Путину

Вениамин Кондратьев выразил поддержку Владимиру Путину

Владимир Путин утром 24 июня выступил с обращением к жителям России. Глава страны отметил, что Россия ведет сегодня тяжелейшую борьбу за свое будущее, отражает агрессию неонацистов и их хозяев.

«Эта битва, когда решается судьба нашего народа, требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности. Когда в сторону должно быть отброшено все, что ослабляет нас, любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри», - сказал президент России.

Также Владимир Путин отметил, что с чем столкнулась страна сегодня - это предательство.

«Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы «Вагнер», - добавил глава страны.

Владимир Путин пообещал сделать все, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни, безопасность и свободу граждан.

Губернатор Краснодарского края отреаигровал на заявление Президента России. В своем Telegram-канале Вениамин Кондратьев поддержал Владимира Путина.

«Краснодарский край с нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным!» - написал Вениамин Кондратьев.

Кроме этого, мэр Краснодара Евгений Наумов также отреагировал на обращение президента.

«Вместе мы - сила», - написал в своем Telegram-канале глава кубанской столицы.

Ранее сообщалось, что оперштаб опроверг информацию об усиление мер безопасности в Краснодарском крае. Ситуация на Кубани находится под контролем.

- Правоохранительными и силовыми ведомствами, оперативными службами городов и районов Краснодарского края не вводились дополнительные меры безопасности, – заключили в пресс-службе оперштаба Краснодарского края.

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