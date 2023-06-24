Вениамин Кондратьев: Краснодарский край поддерживает Владимира Путина

Вениамин Кондратьев выразил поддержку Владимиру Путину

Владимир Путин утром 24 июня выступил с обращением к жителям России. Глава страны отметил, что Россия ведет сегодня тяжелейшую борьбу за свое будущее, отражает агрессию неонацистов и их хозяев.

«Эта битва, когда решается судьба нашего народа, требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности. Когда в сторону должно быть отброшено все, что ослабляет нас, любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри», - сказал президент России.

Также Владимир Путин отметил, что с чем столкнулась страна сегодня - это предательство.

«Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы «Вагнер», - добавил глава страны.

Владимир Путин пообещал сделать все, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни, безопасность и свободу граждан.

Губернатор Краснодарского края отреаигровал на заявление Президента России. В своем Telegram-канале Вениамин Кондратьев поддержал Владимира Путина.

«Краснодарский край с нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным!» - написал Вениамин Кондратьев.

Кроме этого, мэр Краснодара Евгений Наумов также отреагировал на обращение президента.

«Вместе мы - сила», - написал в своем Telegram-канале глава кубанской столицы.

Ранее сообщалось, что оперштаб опроверг информацию об усиление мер безопасности в Краснодарском крае. Ситуация на Кубани находится под контролем.

- Правоохранительными и силовыми ведомствами, оперативными службами городов и районов Краснодарского края не вводились дополнительные меры безопасности, – заключили в пресс-службе оперштаба Краснодарского края.