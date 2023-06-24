Вениамин Кондратьев: Краснодарский край поддерживает Владимира Путина

Вениамин Кондратьев выразил поддержку Владимиру Путину
Владимир Путин утром 24 июня выступил с обращением к жителям России. Глава страны отметил, что Россия ведет сегодня тяжелейшую борьбу за свое будущее, отражает агрессию неонацистов и их хозяев.
«Эта битва, когда решается судьба нашего народа, требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности. Когда в сторону должно быть отброшено все, что ослабляет нас, любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри», - сказал президент России.
Также Владимир Путин отметил, что с чем столкнулась страна сегодня - это предательство.
«Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы «Вагнер», - добавил глава страны.
Владимир Путин пообещал сделать все, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни, безопасность и свободу граждан.
Губернатор Краснодарского края отреаигровал на заявление Президента России. В своем Telegram-канале Вениамин Кондратьев поддержал Владимира Путина.
«Краснодарский край с нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным!» - написал Вениамин Кондратьев.
Кроме этого, мэр Краснодара Евгений Наумов также отреагировал на обращение президента.
«Вместе мы - сила», - написал в своем Telegram-канале глава кубанской столицы.
Ранее сообщалось, что оперштаб опроверг информацию об усиление мер безопасности в Краснодарском крае. Ситуация на Кубани находится под контролем.
- Правоохранительными и силовыми ведомствами, оперативными службами городов и районов Краснодарского края не вводились дополнительные меры безопасности, – заключили в пресс-службе оперштаба Краснодарского края.