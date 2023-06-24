Оперштаб опроверг перекрытие дороги в Краснодарском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

Оперативный штаб Краснодарского края опроверг перекрытие дороги между Абинском и Славянском-на-Кубани. Ранее эта информация появилась в социальных сетях. Якобы очевидцы даже делились снимками из пробок. Но оказалось, что они были сделаны в других регионах.

- В настоящее время по информации дорожных служб, а также ЕДДС и администраций Славянского, Абинского и Крымского районов никаких мер по ограничению движений нет, – добавили в центре.

Отмечается, что движение по дороге никак не ограничено. Транспорт курсирует в обычном режиме.

Ранее оператившный штаб региона заявил, что объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения на Кубани работают в обычном режиме. Также не изменились меры безопасности. Они не усиливались.

- Все службы и ведомства оперативно обмениваются межрегиональной информацией, держат ситуацию контроле. В Краснодарском крае она остается спокойной, – добавили в центре.

Также отмечается, что в соцсетях появляется большое количество фейков. Их распространением занимается украинском ЦИПсО. Оно публикует недостоверные данные, чтобы посеять панику у населения.

Оперштаб рекомендует местным жителям следить за новостями региона в официальных сетях администрации Краснодарского края, а также на сайтах профильных ведомств.