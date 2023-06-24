Обстановка в Адыгее после вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер»: ситуация спокойная и контролируемая

Мурат Кумпилов отреагировал на обращение Владимира Путина

Сегодня, 24 июня, Президент России Владимир Владимирович Путин выступил со специальным обращением. Глава страны подчеркнул важность единения всех сил, консолидации и отвественности.

«Действия, которые раскалывают наше единство, – это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу», - добавил Владимир Путин.

Верховный главнокомандующий также заявил, что в сторону должно быть отброшено все, что ослабляет Россию и народ, любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри.

«Как Президент России и Верховный Главнокомандующий, как гражданин России сделаю все, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни, безопасность и свободу граждан. Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, – предали Россию. И ответят за это», - заключил Владимир Путин.

Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов выступил с заявлением. Он поддержал Владимира Путина.

«Мы всецело поддерживаем Президента и его принципиальную позицию. Твердо уверены в том, что цели специальной военной операции будут достигнуты», - написал в своем Telegram-канале Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи также рассказал об обстановке в регионе. В настоящее время ситуация спокойная и контролируемая.

«У наших бойцов, защищающих страну в зоне СВО, надежный тыл. Так было и так будет всегда», - заключил Мурат Кумпилов.

Ранее сообщалось, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев также отреагировал на специальное сообщение Владимира Путина. В своем Telegram-канале он поддержал Владимира Путина.

В настоящее время в Ростовской области введены повышенные меры безопасности. Они распространяются на всю территорию региона, в том числе – на подъезды к областному центру. Однако на Кубани ситуация под контролем, а на ростовской трассе организовали альтернативный путь движения.