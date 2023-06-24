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Общество24 июня 2023 9:00

Обстановка в Адыгее после вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер»: ситуация спокойная и контролируемая

В Адыгее сохраняется контролируемая обстановка после вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер»
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Мурат Кумпилов отреагировал на обращение Владимира Путина

Мурат Кумпилов отреагировал на обращение Владимира Путина

Сегодня, 24 июня, Президент России Владимир Владимирович Путин выступил со специальным обращением. Глава страны подчеркнул важность единения всех сил, консолидации и отвественности.

«Действия, которые раскалывают наше единство, – это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу», - добавил Владимир Путин.

Верховный главнокомандующий также заявил, что в сторону должно быть отброшено все, что ослабляет Россию и народ, любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри.

«Как Президент России и Верховный Главнокомандующий, как гражданин России сделаю все, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни, безопасность и свободу граждан. Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, – предали Россию. И ответят за это», - заключил Владимир Путин.

Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов выступил с заявлением. Он поддержал Владимира Путина.

«Мы всецело поддерживаем Президента и его принципиальную позицию. Твердо уверены в том, что цели специальной военной операции будут достигнуты», - написал в своем Telegram-канале Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи также рассказал об обстановке в регионе. В настоящее время ситуация спокойная и контролируемая.

«У наших бойцов, защищающих страну в зоне СВО, надежный тыл. Так было и так будет всегда», - заключил Мурат Кумпилов.

Ранее сообщалось, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев также отреагировал на специальное сообщение Владимира Путина. В своем Telegram-канале он поддержал Владимира Путина.

В настоящее время в Ростовской области введены повышенные меры безопасности. Они распространяются на всю территорию региона, в том числе – на подъезды к областному центру. Однако на Кубани ситуация под контролем, а на ростовской трассе организовали альтернативный путь движения.

АдыгеяОбщество: ВОПРОС ДНЯ