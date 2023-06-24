Фото: admkrai.krasnodar.ru

Горячая линия курортов Краснодарского края стала круглосуточной. Туристическая отрасль Кубани работает в обычном режиме. Об этом сообщила администрация региона.

Отмечается, что специалисты обрабатывают каждое обращение в ручном режиме.

«Отельерам рекомендуем максимально идти навстречу отдыхающим. Если необходимо, продлять размещение, либо предоставить возможность отмены бронирования без штрафа», – подчеркнул врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий.

Отметим, что телефон горячей линии курортов Кубани остался не изменился – 88002006090. Но с субботу, 24 июня, он перешел на круглосуточный режим работы.

По словам Зарицкого, обращения поступают на горячую линию в прежнем режиме. То есть переход на новый режим работы не связан с резким увеличением количества звонков.

Ранее глава Кубани провел оперативное совещание с представителями силовых структур. Вениамин Кондратьев заявил, что они перешли на усиленный режим работы. Еще он отметил, что ситуация в Краснодарском крае остается стабильной.

Напомним, что оперштаб Кубани призвали жителей и гостей курорта следить за информацией о ситуации в регионе на официальных сайтах администрации края и профильных ведомства. Это связано с большим количеством фейков в социальных сетях.

Ранее в телеграме появилась информация о перекрытии дороги между Абинском и Славянском-на-Кубани. Эта информация оказалось ложной.